Mit den Worten „Kinder sind das Leben unserer Gemeinde, sie sind unsere Zukunft“ eröffnete Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) am Samstag die Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in den Ehwasen in Weilerbach.

Im Mai 2017 fing laut Bonhagen alles an: Der Kindertagesstättenplan des Landkreises ging von einem Bedarf von 270 Kita-Plätzen für Weilerbach aus. Vorhanden waren aber nur 222 Plätze. Daher schlug der Landkreis vor, eine neue Kita zu bauen. Im September wurde die Planung im Gemeinderat angenommen und im März 2019 mit dem Bau begonnen.

Die Kosten für die neue Kindertagesstätte belaufen sich auf 2,3 Millionen Euro; der Landkreis beteiligte sich mit 337.500 Euro, das Land mit 450.000 Euro, sodass die Gemeinde noch 1,5 Millionen Euro zu tragen hat.

Eine Kindertagesstätte einzuweihen, sei einer der schönsten Momente im Amt eines Ortschefs, sagte Bonhagen. „Die Kinder sind unsere Zukunft.“ Die Gemeinde nehme es ernst, Kinder zu fördern und Eltern dabei zu unterstützen, Beruf und Familie zu verbinden und in Einklang zu bringen. Ziel müsse es sein, allen Kindern den besten Start ins Leben zu ermöglichen.

Planer Stefan Breuer aus Weilerbach bezeichnete die Kita als gelungenen Neubau: funktional, modern und lichtdurchflutet. Glückwünsche vom Landkreis überbrachte Kreisbeigeordneter Walter Altherr (CDU), VG-Bürgermeisterin Anja Pfeiffer (CDU) sieht in dem Neubau die Grundlage für kindgerechte Erziehung.

Einweihung in Etappen

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation fand die Einweihung in mehreren Etappen über den Tag verteilt statt. Am Nachmittag waren die Eltern mit Kindern in zwei Gruppen eingeladen. Es gab kalte Getränke, Tee und Brezeln. Die Kinder erhielten einen Willkommensgruß von den Erzieherinnen, dann ging es in die jeweiligen Gruppenräume. Die Wände, kunterbunt mit Zeichnungen der Kinder gestaltet, Spielsachen, Kinderküche, Puppenwagen und vieles mehr, überraschte hauptsächlich die kleinen Besucher.

Viele Eltern brachten es auf den Punkt: „Wir wollen noch mal jung sein und in diese wunderschöne Kita gehen.“ Die Bobbycar-Bahn und das Spielgelände mit Rutschen in allen Varianten wurden als Nächstes in Beschlag genommen. Für kurze Zeit waren am Nachmittag die Gruppenräume und Flure mit Leben erfüllt. Gespannt erwarten die Kinder nun ihren ersten Kita-Tag am Montag.