Ausblick: Angesichts des stark erhöhten Bedarfs an Plätzen muss in Schopp eine Lösung für die zu klein gewordene Kindertagesstätte (Kita) her. Was sonst noch 2022 geplant ist.

In puncto Kita habe sich ein An- beziehungsweise Ausbau herauskristallisiert, berichtet Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz (CDU). Ein Umbau sei möglicherweise teurer. Derzeit würden