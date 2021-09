Die Kartoffel war laut Karl Gortner, Kartoffelbauer aus Lambsborn, allem ausgesetzt, was die Wetterskala zu bieten hatte. „Es war zu heiß, zu kalt, zu trocken und zu nass“, rekapituliert er die Bedingungen, die meist zur falschen Zeit kamen. Durch die trockenen Vorjahre seien an einigen Standorten zudem zu viele Nährstoffe im Boden vorrätig gewesen, die der Kartoffel ebenfalls nicht gut bekamen.

„Wir haben Unmengen Kartoffeln geerntet mit extrem schwierigen Qualitätsstufen“, fasst Gortner die weitgehend abgeschlossene Ernte zusammen. So sieht es auch Jürgen Vogelgesang. Der Bauernvorsitzende im Landkreis baut bei Martinshöhe ebenfalls Kartoffeln an und bestätigt, dass die Kartoffelernte in diesem Jahr von Standort zu Standort variiere. Die Qualität, und das sei entscheidend für den Verbraucher, stimme aber. Problematisch für den Kartoffelbauer sei allerdings, dass die Kartoffeln eine sehr unterschiedliche Lagerfähigkeit zeigten und viele wurmstichige Knollen von vorneherein aussortiert werden müssen. „Wir sortieren beim Abladen des Roders schon die ersten zehn Prozent der Kartoffeln aus“, wird Gortner konkret. Dann stelle sich im Lager das Problem, dass eigentlich gut lagerfähige Sorten, die von außen top aussehen, einfach faulen. „Wir belüften, kühlen, lagern so, dass wir an alle Kartoffeln kommen und lagern häufig um“, verweist der Kartoffelbauer auf die viele zusätzliche Arbeit, die anfällt. Was bleibe sei eine gute Ernte, aber in den Verkauf komme eine deutlich geringere Menge, als in einem normalen Erntejahr.

„Solche Jahre mit viel Wasser, die gab es früher schon“, stellt Gortner klar, dass das Wetter ihn nicht vor eine besondere Herausforderung stelle. Nur früher habe man all die nicht verkaufsfähigen und nicht lagerfähigen Kartoffeln in die Brennereien gegeben. Die seien aber auf der Sickingerhöhe schon lange dicht. Auch die Alternative, nicht verkaufsfähige Kartoffeln über die Schweine zu veredeln, gebe es mangels Schweinen in der Westpfalz nicht.