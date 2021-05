Gestern und heute: Wo einst die Schule stand, wird heute gewohnt. Wie sich die Hauptstuhler Kaiserstraße im Laufe der Zeit entwickelt hat und was mit der alten Schule passierte.

Die beiden Fotos zeigen einen Teilabschnitt der Hauptstuhler Kaiserstraße – etwa ab Ortsmitte in Blickrichtung Bruchmühlbach. Das alte Bild ist einer Mehrbildpostkarte entnommen, auf der oben eine Panoramaaufnahme des Ortes und unten rechts Gasthaus und Bäckerei von Otto Schillo zu sehen sind. Die Ansichtskarte ist am 9. Dezember 1918 in französischer Sprache geschrieben und in den Kanton Bougé im Département Maine-et-Loire versendet worden. Erst unmittelbar zuvor wurde die Pfalz, die seit 1816 zu Bayern gehörte, durch die französische 8. Armee unter General Gérard besetzt.

Nahezu 130 Jahre Schulbetrieb

Das auf dem alten Foto rechts abgebildete Schulhaus ist 1828 errichtet worden. Zuvor war auf demselben Grundstück ebenfalls ein Schulhaus, das wohl 1777 schon stand, dessen Erbauung sich jedoch mangels Quellen nicht datieren lässt. Im Jahr 1823, so ist in einem Beitrag von Josef Quirin im Heimatbuch der Gemeinde Hauptstuhl zu lesen, „hatte Dr. Philipp Jakob Siebenpfeiffer, königlicher Landcommissär des Landcommissariats Homburg, der königlich bayerischen Regierung des Rheinkreises berichtet, dass die Gemeinde Hauptstuhl ,unstreitig eines der elendigsten Schullocalien’ besitze und dass die Gemeinde ,eine der kleinsten und ärmsten des ganzen Kreises’ sei.“ Siebenpfeiffer, der später im Wesentlichen als Initiator und Mitorganisator des Hambacher Festes sowie als einer der damals wichtigsten Redner in die Geschichtsbücher eingegangen ist, setzte als Landcommissär auch große Akzente im flächendeckenden Neubau von Schulen in unserer Region. So war es für ihn selbstverständlich, sich bei der Regierung um nachhaltige Unterstützung beim Bau der Hauptstuhler Schule zu bemühen. Nahezu 130 Jahre lang diente dieses Gebäude, das zwischenzeitlich mehrere Aus- und Umbauten erfahren hatte, dem Schulbetrieb.

Schule zieht um

1955/56 wurde etwas weiter südlich in wesentlich ruhigerer Lage als an der mittlerweile sehr belebten Kaiserstraße ein neues Schulgebäude errichtet, das zuerst als Volksschule mit acht Schülerjahrgängen genutzt wurde. Seit 1972 dient das Gebäude als Grundschule und trägt den Namen Rotbach-Grundschule. Das alte Schulhaus, zwischenzeitlich mit Wohnungen versehen, wurde im April 2018 abgerissen. Auf seinem Areal befinden sich heute zwei neue Wohnhäuser.

Der Name Rotbach-Grundschule erinnert an ein ehemals stark fließendes, vom Sandstein rot gefärbtes, daher Rotbach genanntes und heute kaum mehr beachtetes Gewässer, das östlich von Hauptstuhl im Laufe der Zeit ein landschaftlich reizvolles Tal geschaffen hat. „Vor seiner Mündung in das Bruch“, so die Chronik, „entstand eine Siedlung, die den gleichen Namen erhielt. Die mundartliche Aussprache entwickelte daraus durch Lautangleichung Robbach, Roppach, Ruppach.“ Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ruppach 1402. Die tatsächliche Entstehung, die Größe und vor allem das geheimnisvolle Verschwinden dieser Siedlung liegen nach wie vor im Dunkeln. Die erste urkundliche Erwähnung des heute knapp 1200 Einwohner zählenden Ortes Hauptstuhl, damals „Habstal“ und „Habstall“ genannt, erfolgte im Jahr 1547. Interessant sind jedoch auch die Überreste einiger Keltengräber am Rande des Bergfeldes, die den Hinweis auf eine Besiedelung schon in der Zeit zwischen 1000 und 500 vor Christus geben.