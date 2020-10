Die „Hochzeitsbrücke“ im Wiesental nahe der Lauter in Olsbrücken wurde in diesen Tagen saniert. Nun zeigt sie sich mit neuem Bodenbelag wieder in attraktivem Zustand. Als beliebtes Fotomotiv – vor allem für Hochzeitspaare. Aber auch als bevorzugter Aufenthaltsort für Spaziergänger soll die kleine Brücke weiterhin ihr Gesicht und ihre gewohnte Optik behalten – so lautete das Ziel der Verantwortlichen bei der Ortsgemeinde.

Der Zahn der Zeit hatte an der Holzbrücke genagt und insbesondere Spuren am Boden hinterlassen. Nach der nun erfolgten Erneuerung der Brücke bietet er den Passanten tatsächlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ein willkommener Nebeneffekt ist obendrein, dass die Olsbrückener Gemeindekasse durch die interne Eigenleistung weitgehend geschont wurde, freut sich Ortsbürgermeister Walter Schneck.

Die Schäden an der „Hochzeitsbrücke“ wurden bei einer Überprüfung aller Brücken in der Ortsgemeinde Olsbrücken festgestellt. Dabei kam heraus, dass der Bretterboden teilweise marode war und beim Betreten nachgab. Das Ergebnis aus den Erkenntnissen der Inspektion lautete: Der Boden muss saniert werden. Allerdings müsse das nicht sofort angegangen werden.

Eigenleistung spart 4000 Euro

Der Ortschef wollte die Angelegenheit jedoch nicht auf die lange Bank schieben. Also wurde er schon bald in der Sache tätig. Eine erste Nachfrage beim prüfenden Ingenieur bezüglich der Sanierungskosten folgte. Die Kostenschätzung lautete: über 4500 Euro. Der Bauhof der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg übermittelte ein Angebot einer Firma über Holzkosten von 600 Euro. Die Lohnkosten – je nach Arbeitsaufwand am Brückenboden – bezifferte der Bauhof mit rund 4000 Euro. So viel Geld auszugeben, erschien dem Ortsbürgermeister mit Blick auf das klamme Gemeindesäckel nicht machbar. Er fand das viel zu teuer.

Walter Schneck überlegte also, wie die „Hochzeitsbrücke“ günstiger saniert werden könnte – und fand einen Mitstreiter. Zusammen mit dem Bediensteten der Ortsgemeinde wurden geeignete Bretter gefunden, behandelt und an der Brücke eingebaut. Auf diese Weise konnte die Brücke deutlich günstiger in Schuss gebracht werden. Die Ortsgemeinde musste lediglich knapp 500 Euro für die „Hochzeitsbrücke“ ausgeben.