In einer Genossenschaft schließen sich Mitglieder freiwillig zusammen, um gemeinsam zu wirtschaften. Der Grundgedanke einer Genossenschaft ist dabei, dass Ziele gemeinsam besser zu erreichen sind als im Alleingang. Die Genossenschaft wird von Personen geführt (Vorstand, Aufsichtsrat), die selbst Mitglied in der Genossenschaft sind. Wichtige Entscheidungen werden in der Mitgliederversammlung getroffen. Jedes Mitglied hat – unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung – nur eine Stimme. Dadurch ist die Genossenschaft vor der Dominanz einzelner Mehrheitseigner und damit auch vor „feindlichen Übernahmen" geschützt. Friedrich Wilhelm Raiffeisen zählt zu den Gründervätern der Genossenschaften in Deutschland. Bekannt sind heute vor allem Wohnungsbaugenossenschaften oder Genossenschaftliche Banken. Es gibt aber auch zahlreiche kleine Genossenschaften – unter anderem Dorfläden.