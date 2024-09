Uwe Prien von der CDU wurde in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Oberarnbach einstimmig zum Ersten Beigeordneten gewählt. Weitere Beigeordnete ist Isolde Hettrich (SPD).

Bei den Kommunalwahlen am 9. Juli ergatterte die CDU vier Sitze im Gemeinderat, die FWG erhielt drei und die SPD einen. Vor der Beigeordnetenwahl wurden die Ratsmitglieder verpflichtet und der mit 87,2 Prozent der Stimmen wiedergewählte Ortsbürgermeister, Reiner Klein (CDU), ernannt. Für die neue Legislaturperiode wünscht er sich eine gute Zusammenarbeit. Im neu gebildeten Rechnungsprüfungsausschuss sitzt je ein Vertreter der drei Fraktionen im Rat. Beschlossen wurde, dass dringliche Bekanntmachungen, die aus Zeitgründen nicht mehr im Amtsblatt veröffentlicht und nicht ausschließlich elektronisch bekanntgegeben werden können, in der RHEINPFALZ erfolgen. Dies wurde auch in der neuen Hauptsatzung festgelegt.

Vom Gemeinde- und Städtebund wurden für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Kommunalpolitik mehrere Ratsmitglieder geehrt. Horst Eckel ist 32 Jahre im Gemeinderat, wovon er 20 Jahre Ortsbürgermeister war. Auch Reiner Klein ist seit 22 Jahren im Gemeinderat. Seit fünf Jahren ist er Ortsbürgermeister. Die Ortsgemeinde ehrte die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Barbara Reinert (15 Jahre) und Helmut Blauth (zwei Jahre).