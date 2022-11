Die Friedhofsgebühren in der Stadt Ramstein-Miesenbach sind bislang sehr günstig. Nun werden sie angehoben, in mehreren Schritten.

Die 240 Euro, die momentan für ein Reiheneinzelgrab für einen Erwachsenen in der Stadt Ramstein-Miesenbach fällig werden, deckten die Kosten bei Weitem nicht. Das mahnt der Rechnungshof an. Die Kommunalaufsicht kalkuliert für diese Bestattungsform mit knapp 1200 Euro, mindestens die Hälfte dieser Summe, also 598 Euro, müsse die Stadt auch verlangen. Momentan seien die Bestattungsgebühren in Ramstein-Miesenbach mit Abstand die günstigsten in der Region, teilte Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) in der Ratssitzung am Donnerstagabend mit. Auch um einen sogenannten Bestattungstourismus zu verhindern, sollten diese nun angehoben werden. Zudem sei es sinnvoll, von Ortsfremden, die in der Stadt beerdigt werden wollten, einen Zuschlag zu verlangen.

Schrittweise Erhöhung

Damit die Erhöhung nicht auf einen Schlag so drastisch ausfalle, schlug Hechler eine Staffelung über drei Jahre vor. Dies sei zwar nur „ein Stück Symbolik“, aber eben doch ein kleines Zeichen in Zeiten, in denen unter anderem auch die Grundsteuern steigen würden. Die Ratsmitglieder stimmten diesem Vorschlag alle zu, sodass zum Beispiel das Einzelgrab im nächsten Jahr 390, 2024 dann 450 und 2025 letztendlich 600 Euro kosten wird. Ein anonymes Urnenreihengrab kostet nach der neuen Gebührenordnung nicht mehr 165, sondern 250, 290 und dann 310 Euro.