Linden gelten als sehr geschichtsträchtig. Da gibt es die Dorflinden, die Gerichtslinden, zahlreiche Lindenalleen, die Tanzlinde, aber auch ungezählte Orte, Straßen oder Gasthäuser, die die Linde im Namen tragen. Zudem leiten sich viele Familiennamen von der Linde ab.

Es gibt Sommer- und Winterlinden. Die Sommerlinden werden in der Regel älter und größer und haben auch die größeren Blätter. Bei beiden Arten stimmt die Wuchsform des Baumes mit den Blättern überein und ähnelt einem Herz, das die Spitze nach oben trägt. Bei der Friedenslinde in Bruchmühlbach-Miesau handelt es sich um eine Winterlinde, die 1983 als Naturdenkmal bestimmt wurde. Sie gehört als „Alter Riese“ mit in das Projekt der Kreisverwaltung Kaiserslautern „Junge Riesen“, das im Jahr 2014 gestartet wurde. Von den „Alten“ und ihrem wertvollen biologischen Gut wurden Nachkommen gezogen. Auch von der Friedenslinde gibt es Junge Riesen. Im Landkreis gibt es viele ganz außergewöhnliche, auch ziemlich alte Bäume, an denen die Geschichte, unsere Geschichte, vorbei gestrichen ist. Sie haben Kriege überlebt und wurden zum Zeichen des Friedens gepflanzt – so wie die Friedenslinde in Bruchmühlbach-Miesau. Mit ihren 150 Jahren ist sie noch ein Jungspund unter den „Alten Riesen“.