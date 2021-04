Die Elritze ist ein Sprinter, während die Nase über die Mitteldistanz geht. Die beiden Fischarten sind nur zwei von vielen in den artenreichen Fließgewässern Glan und Lauter. Da schwimmt auch manches der Tiere über die Langdistanz. Die Bachforelle nicht, sie bevorzugt eher kurze Wanderstrecken.

Wenn von Artenreichtum in der Region die Rede ist, kommt die Sprache meist auf Insekten oder Pflanzen. Was ist mit den Fischen? „Glan und Lauter sind aufgrund Ihrer Struktur sehr artenreiche Fischgewässer“, bescheinigt Thomas Oswald, der zuständige Fischereireferent an der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd des Landes Rheinland-Pfalz.

Der aus dem Saarland kommende Glan gilt als der längste Fluss der Pfalz. Er führt sein Süßwasser durch den Landkreis Kaiserslautern. Die Lauter entspringt im Pfälzerwald, etwa drei Kilometer von Kaiserslautern entfernt und mündet bei Lauterecken in den Glan. Der Glan vereint sich im Hunsrück mit der Nahe und später geht es in den Rhein. Zuvor werden sowohl Glan als auch Lauter mit einigen kleinen Nebengewässern gespeist.

Forellen bevorzugen den Oberlauf

Wo nun welche Fische leben, hängt vom Abschnitt des Gewässers ab. Dort wo sich mehrere Quellrinnsale zu einem vereinen und Glan und Lauter beginnen, ist die Rede vom Oberlauf. Dieser meist sauerstoffhaltige, flott fließende Gewässerabschnitt heißt Forellenregion. Neben der Forelle finden sich dort auch die Elritze und Groppe, alles Fische, die durchaus als schnelle Sprinter gelten.

Dem Oberlauf schließt sich der Mittellauf an. Der Bach gewinnt an Länge, verbreitert für gewöhnlich sein Bachbett, die Fließgeschwindigkeit lässt nach. Ist das Gewässer nun mehr als fünf Meter breit, spricht man von einem Fluss. Im Mittellauf tummeln sich Äschen und Barben. „Die häufigsten Arten sind Bachforelle, Groppe, Bachneunauge, Gründling, Bachschmerle, Elritze, Rotauge, Barbe und Nase“, zählt der Fischereireferent einige Beispiele für den Artenreichtum auf, den es im Ober- und Mittellauf von Glan und Lauter gibt.

Im Unterlauf fühlen sich Karpfen, Hecht und Zander wohl

Im weiteren Verlauf der Flüsse, dem Unterlauf, fließt deutlich mehr Wasser, das wegen der vielen Schwebstoffe nun trübe wirkt. Es ist nährstoffreich und sauerstoffärmer und kann sich im Sommer auch schon mal auf ordentliche 20 Grad oder mehr erwärmen. Hier fühlen sich normalerweise Karpfen, Wels oder Zander sowie der Hecht wohl.

Das mit dem Wandern im Wasser ist vor allem für Aal oder Lachs häufig ein Problem. Sie gehören zu den Fischen, die über die Langdistanz zu ihren Laichgründen ziehen. In Glan und Lauter leben eine Reihe weiterer Distanzwanderer. Barbe und Nase schwimmen über die Mitteldistanz und schaffen zwischen 50 bis 300 Kilometer. Äsche und Bachforelle zählen zu den Kurzdistanz-Wanderfischen. Sie kommen auf Strecken bis zu 50 Kilometer.

Bauwerke sind nicht gut für den Fischbestand

„Aus wissenschaftlichen Erhebungen wissen wir, dass unsere Fischbestände immer wieder zu- und abnehmen“, verweist der Fischereireferent darauf, dass der Mensch mit seiner Nutzung der gewichtigste Faktor für den Wandel ist. An Glan und Lauter waren es nicht zuletzt bauliche Maßnahmen wie Quer- und Längsbauwerke, die einen negativen Einfluss ausübten.

Mit Fischwanderhilfen und Renaturierungen, aber auch durch die Arbeit der Fischereivereine wurde zur Verbesserung der Artenvielfalt beigetragen. „Dies ist mit Sicherheit ein sehr wichtiger Baustein beim Management von Gewässern“, führt Oswald unter anderem das Lachsprogramm, die Wiederansiedlung des Schlammpeitzgers, die Erhebung der Bachforellenbestände im Pfälzer Wald und die Erfassung von Fischbeständen als Projekte der Vereine an.

Regenbogenforelle macht Probleme

„Viele Angler kümmern sich mittlerweile sehr gut um die Gewässer. Die meisten Vereine sind sensibilisiert und berücksichtigen wissenschaftliche Aspekte, setzen nur naturnahe heimische Stämme aus den Fischzuchtanlagen des Landes ein“, schätzt auch Holger Schindler vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) die Arbeit der Vereine. „Nicht jeder Fisch, der eingesetzt wird, ist toll“, sagt der Gewässerexperte aber auch und führt als Beispiel die Regenbogenforelle an, die nicht zur natürlichen Artengemeinschaft der heimischen Fließgewässer gehört, dort aber von Anglern eingebracht wurde.