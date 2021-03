Im Einsatzleitwagen der Wehreinheit Bruchmühlbach-Miesau wird künftig auch eine Drohne sein. „Mavic 2 Enterprise DUAL“ nennt sich das Fluggerät, das den Wehrleuten im Einsatz einen besseren Überblick verschaffen soll. Dafür wurde eine eigene Drohneneinheit gegründet und ausgebildet, teilt die Freiwillige Feuerwehr der VG mit.

Thorsten Litty (Einheitsführer), Jonas Bold, Jakob Neumann und Benedikt Glas bilden die Drohneneinheit. Sie soll nach und nach mit weiteren Kameradinnen und Kameraden ausgebaut werden, die sich für die Bedienung der Drohne interessieren. Regelmäßige Übungsstunden sollen einen sicheren und routinierten Umgang mit dem Fluggerät gewährleisten.

Die Drohne biete den Feuerwehren der VG Bruchmühlbach-Miesau bei diversen Einsatzlagen Unterstützung. So müsse kein Personal unnötig in Gefahr gebracht werden – beispielsweise bei Flächenbränden, Waldbränden, Gefahrgutunfällen, Hochwasser, Personensuchen, Brandkontrollen, Großbränden. Auch die Dokumentation von Einsätzen und vieles mehr werde erleichtert. Die Drohneneinheit könne bei Bedarf auch umliegende Wehren unterstützen.

Reichweite von rund acht Kilometern

Die Drohne hat eine Reichweite von etwa acht Kilometern, kann Bilder und Video-Beiträge in hoher Auflösung aufnehmen, ermöglicht eine direkte Bildübertragung in den Einsatzleitwagen sowie auf ein Tablet-PC und kann zudem reale Bilder sowie Wärmebilder in diversen Farbskalierungen übertragen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr weiter.

Kürzlich wurde die Drohne beim Großbrand des örtlichen Penny-Marktes in Bruchmühlbach bereits eingesetzt. Dies unterstützte die Einsatzkräfte sowie die Einsatzleitung beim Treffen von taktischen Entscheidungen. Auch konnte die Drohne bei der anschließenden Brandsicherheitswache und Brandnachschau zur Ermittlung von letzten Glutnestern eingesetzt werden.

Spenden der Volksbank Glan-Münchweiler, des Obst- und Gartenbauvereins Miesau sowie des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau ermöglichten den Kauf des Fluggeräts. „Eine Spende und Investition in die ehrenamtliche Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr, die sich bereits jetzt gelohnt hat“, betont die Wehr.