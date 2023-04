Aus einer Gesprächsrunde bei der Kreisverwaltung heraus habe es die Anregung gegeben, das Konzept der Dorferneuerung aus den 90er Jahren weiter zu entwickeln. Darüber informierte Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) die Ratsmitglieder auf ihrer Sitzung am Dienstagabend. Ein Ziel sollte sein, einen der noch freien Plätze als Schwerpunktgemeinde zu ergattern.

In Mehlingen sei schon viel gemacht worden. „Studentengruppen der TU Kaiserslautern haben beispielsweise tolle Ideen entwickelt“, erläuterte die Ortschefin und erinnerte die Ratsmitglieder an den Entwurf zur Umgestaltung der Plätze entlang der Hauptstraße, die Vorschläge zur Verkehrsberuhigung dort sowie an das Gestaltungskonzept rund um die Schule.

Fördermittel im Blick

Im Rahmen der Dorferneuerung bestehe die Möglichkeit, Fördermittel für eine Dorfmoderation und anschließender Fortführung des Konzeptes mit bis zu 80 Prozent Zuschuss zu erhalten, teilte Rettig mit. Verbunden mit einem gleichzeitigen Antrag auf Anerkennung als Schwerpunktgemeinde sei eine Förderung bis zu 90 Prozent möglich. Bei der Veranstaltung „Ideenwerkstatt – Unser Mehlingen von morgen“ am 16. April seien bereits Themen herausgearbeitet worden, sagte die Bürgermeisterin. Zu nennen seien die Aspekte Mobilität, Bauen und Wohnen, grünes Mehlingen, Umweltschutz, soziales Miteinander sowie erneuerbare Energien. Diese Themen könnten bei einer Dorfmoderation zusammen mit der Bevölkerung in Workshops diskutiert und ausgearbeitet werden. Am Ende stimmten die Ratsmitglieder geschlossen dafür, die Verwaltung mit der Antragstellung zur Förderung zu beauftragen.