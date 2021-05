Die Fallzahlen der Corona-Infizierten steigen sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Kaiserslautern weiter an. Auch Schulen und Kindertagesstätten sind davon betroffen. Um die Kontakte schneller nachverfolgen zu können, bekommt das Gesundheitsamt personelle Unterstützung.

Allein von Sonntag auf Montag seien innerhalb von knapp 24 Stunden im Gesundheitsamt Kaiserslautern, das für die Stadt und den Kreis zuständig ist, 61 neue Fälle erfasst worden, berichtete Landrat Ralf Leßmeister (CDU) in der Sitzung des Kreistags am Montagnachmittag. Die Zahlen verteilten sich ungefähr hälftig auf Stadt und Kreis. Auch einen Tag zuvor habe die Anzahl der Neuinfizierten mit 59 nur knapp darunter gelegen. „Damit steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert weiter an“, fasste er die jüngste Entwicklung zusammen.

Kreisbeigeordneter Peter Schmidt (FWG) sprach vom „tiefroten Bereich“, denn beide Gebietskörperschaften liegen inzwischen deutlich über einem Inzidenzwert von 100 – wie ein Großteil Deutschlands, vor allem in den neuen Bundesländern. Jedoch warnte Schmidt davor, in Panik zu verfallen, sondern mahnte, Ruhe zu bewahren.

Helfer werden derzeit geschult

Um die Kontakte der Infizierten schneller nachverfolgen und damit die Infektionskette durchbrechen zu können, bekommt das Gesundheitsamt laut Schmidt personelle Unterstützung: „RKI-Scouts“ – also Helfer, die das Robert-Koch-Institut rekrutiert hat – sollen den Mitarbeitern im Gesundheitsamt ebenso unter die Arme greifen wie extra dafür zur Verfügung gestellte Landesbedienstete und Mitarbeiter aus den Verbandsgemeindeverwaltungen, die derzeit geschult werden.

Auch an Schulen und Kindertagesstätten geht das Corona-Virus nicht spurlos vorbei. In drei Grundschulen im Landkreis – der Theodor-Heuss-Schule in Landstuhl, der Wendelinus-Schule in Ramstein-Miesenbach und der Grundschule Katzweiler – sowie in der Kita in Bann seien Infektionen aufgetreten, gab er den aktuellen Stand wieder. Auch in sieben Schulen sowie zwei Kitas in der Stadt Kaiserslautern seien positiv Getestete registriert worden.

Im Fall von Infektionen werden nur die betroffenen Klassen getestet und jene Schüler bleiben drei Tage der Schule fern. Unter 14-tägige Quarantäne werden lediglich jene Personen gestellt, die direkt neben oder vor der „Index-Person“ gesessen haben, informiert Kreis-Sprecherin Georgia Matt-Haen. Da in Kitas die Gruppen in der Regel durchmischt seien, sind „jene Einrichtungen zwei bis drei Tage geschlossen“, ergänzte Schmidt in der Sitzung.

Eine Million Euro Sachkosten

Um die durch die Corona-Pandemie anfallenden Aufgaben zu bewältigen, stehen laut dem Landrat 2,649 Millionen Euro Landeshilfen zur Verfügung. „1,479 Millionen davon entfallen auf den Landkreis.“ Da jedoch schon eine Million Euro an Sachkosten und rund 700.000 Euro an Personalkosten angefallen seien, stehe der Kreis bereits mit rund 220.000 Euro in der Kreide, betonte Leßmeister.

Die Fraktionen CDU, FWG, FDP und SPD hatten einen Antrag in den Kreistag eingebracht, um den Verbandsgemeinden finanziell zu helfen: Pro Einwohner soll der Landkreis elf Euro aus der Corona-Sonderzahlung des Landes an die Verbandsgemeinden zahlen, lautet der Vorschlag. Dies sei ein angemessener Anteil von den 25 Euro, die die Kreise und kreisfreien Städte für coronabedingte Aufwendungen laut dem Nachtragshaushaltsgesetz zugewiesen bekommen, argumentierten die vier Fraktionen.

Die Ortsgemeinden sollen auch etwas abbekommen

Alexander Ulrich (Linke) hielt dagegen, dass die Corona-Kosten nicht pauschal abgerechnet werden sollten, damit Verbandsgemeinden nicht anders entstandene Defizite mit diesen Zahlungen ausgleichen. Marcus Klein (CDU) jedoch pochte darauf, dass pauschale Zahlungen deutlich weniger Bürokratie bedeuten. Der Antrag wurde mit dem Zusatz, dass die Ortsgemeinden wiederum von der Verbandsgemeinden anteilmäßig beteilig werden sollen, angenommen.

Auch bei der Bereitstellung zusätzlicher Busse für den Schülerverkehr aufgrund der Corona-Pandemie zeigte sich der Kreistag nicht geizig. Zehn sogenannte Verstärker-Busse bewilligte das Gremium. Die Kosten dafür für den Zeitraum vom 1. September bis zum Beginn der Weihnachtsferien werden mit insgesamt 357.903 Euro veranschlagt. Vom Land ist eine Förderung in Höhe von 192.510 Euro eingeplant, so dass der Kreis die Finanzierungslücke von 165.393 Euro – rund 45 Prozent – selbst zu tragen hat.