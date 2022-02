Eine digitale, virtuelle Tour durch die Burg Nanstein gibt es seit Januar auf der Homepage der Verbandsgemeinde Landstuhl. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Auf der Burg haben unter anderem QR-Codes den Besuchern einiges zu bieten – sogar eine Schatzsuche für die Kleinen.

Von insgesamt 20 verschiedenen Punkten in und um die Schlossruine wurden 360-Grad-Aufnahmen gemacht, erläutert die Verbandsgemeinde, wie die virtuelle Tour auf der VG-Homepage entstanden ist. „Man erlebt quasi den Besuch der Burg so, als ob man tatsächlich vor Ort wäre. Die bereits vorhandenen Audiodateien wurden teilweise integriert und so ist die Burg für Gäste aus nah und fern von Zuhause aus erlebbar“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Über QR-Codes einloggen

Der nicht mehr funktionstüchtige Audio-Guide in der Burg wurde kürzlich abgebaut. Ersatz bietet der aus QR-Codes bestehende neue digitale Burgführer. An zehn verschiedenen Stationen können sich die Burgbesucher mit Smartphone oder Tablett über die QR-Codes auf der VG-Homepage einloggen und dort die Informationen über die einzelnen Stationen abrufen. Es besteht die Möglichkeit, Audiodateien in vier verschiedenen Sprachen abzuhören.

Extra für Kinder gibt es zudem einen QR-Code, der sie auf eine digitale Schatzsuche durch die Burg mitnimmt. Dieser Code ist rot und mit einem Rittersymbol versehen und ebenfalls auf Plexiglasplättchen platziert, die von den Westpfalz-Werkstätten des ökumenischen Gemeinschaftswerks hergestellt wurden.