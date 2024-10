Der schaurigste Tag des Jahres steht bevor: Zu Halloween, Donnerstag, 31. Oktober, sind vermehrt Geister und Zombies unterwegs. Wo es im Landkreis Kaiserslautern gruselt. Ein Überblick.

In Frankenstein lädt der ASV für Donnerstagabend zur schaurigen Gruselhütte im Hof der ehemaligen Grundschule ein. Ab 18 Uhr können Kinder und Erwachsene von der Suppe aus dem Hexentopf kosten. Auf Musik und ein Lagerfeuer dürfen sich die Besucher ebenfalls freuen.

Das Mehrgenerationenhaus in Hochspeyer wird am 31. Oktober zum Treffpunkt für Gruselfans jeden Alters: Nach längerer Pause lädt der Verein „Aktiv für Hochspeyer“ wieder zu einem schaurig-schönen Halloween-Event ein. Gruselige Gestalten erobern ab 18 Uhr den verwunschenen Garten und treiben ihr Unwesen. Der Eintritt ist frei, Speisen und Getränke werden angeboten.

Gratis feiern in der Scheune

In Gerhardsbrunn lädt der Erlebnishof zu seiner ersten „Come-Together-Halloweenparty“ ein. Der Eintritt zur Scheune ist frei, ebenso Speisen und Getränke. Um Spenden wird gebeten. Die Zahl der freien Plätz ist auf 40 begrenzt. Um Anmeldung über Whatsapp wird gebeten. Von 19 bis 22 Uhr darf in schauriger Atmosphäre gefeiert werden.

Auf dem Dorfplatz in Otterbach steigt ab 17 Uhr das Halloweenfest, das die Jugendsozialarbeit der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, der Förderverein Jutz.O, die Ortsgemeinde sowie die Freiwillige Feuerwehr mit zahlreichen weiteren Gruppen und Vereinen organisieren. Die Party steht unter dem Motto „Wilder Westen in Otterbach“. Ab 18.30 Uhr gibt es Livemusik. Rund um ein großes Lagerfeuer sorgen zahlreiche Stände für Essen und Getränke. Um 19 Uhr startet eine Gruselwanderung im und um den Ort. Wie in den Vorjahren werden die besten Kostüme prämiert.

„Haunted House“ in Katzweiler

Eine Halloween-Premiere gibt es in Katzweiler. Dort öffnet von 17 bis 22 Uhr erstmals „Frenger’s Haunted House“ seine Tore für einen gespenstischen Rundgang, der durch zwei Höfe und Gärten führt. Der Eingang befindet sich in der Poststraße 3. Auf die Besucher warten gruselige Animationen, Zombies, Clowns und Hexen. Für Kinder gibt es einen Bereich mit Labyrinth und kleinen Schockern, den Bereich für Über-14-Jährige können sie umgehen. Parkplätze stehen auf dem Dorfplatz zur Verfügung, von dort sind es etwa 200 Meter zum „Haunted House“. Der Eintritt ist frei. Für Rollstuhlfahrer ist der Gruselweg allerdings nicht geeignet.

Wer an Halloween verhindert ist oder von Grusel und Geistern einfach nicht genug bekommen kann, der kann am Samstag, 1. November, zur After-Halloween-Party nach Otterbach gehen: In der Oskar-Steiner-Halle sorgen vier DJs mit geisterhafter Musik und tanzbaren Klängen für Stimmung. Getränke und Snacks gibt es ebenfalls. Unter dem Dresscode „spooky“ gilt es die besten – oder schlimmsten – Kostüme zu präsentieren. Tickets sind unter www.eventbrite.de erhältlich. Beginn ist um 19 Uhr.