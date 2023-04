Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das „kleine Stonehenge“ steht: Die Sonnenuhr auf dem Reiserberg bei Schallodenbach ist so gut wie fertig. Die zwölf Obelisken ragen in die Höhe, in der Mitte ist der eiserne Schattenwerfer aufgestellt.

Die um die 2,40 Meter hohen Stelen aus Schweinstaler Buntsandstein symbolisierten zugleich die Orte in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, sagt Bürgermeister Harald Westrich. Ursprünglich