BANN. Durch einen Arbeitseinsatz des neuen Vereins „Die Bännjer – Traditionsverein Bann“ erstrahlt die Grillhütte in Bann wieder in neuem Glanz. Der Verein hat sich vergangenes Jahr gegründet.

Zweck des Vereins ist die Pflege der Dorfgemeinschaft, Erhaltung alter Sitten und Gebräuche sowie die Durchführung traditioneller Veranstaltungen. „Wir unterstützen aber auch gerne die Gemeinde mit Projekten oder Arbeitseinsätzen,“ so der Erste Vorsitzende André Gries. Mit einem solchen Einsatz wurde jetzt die Grillhütte in Bann wieder auf Vordermann gebracht: Die Fassade der Hütte und des Toilettenhäuschens wurde mit einem neuen Anstrich versehen. „Jetzt strahlt die Hütte wieder in neuem Glanz und die Saison kann eröffnet werden,“ freute sich auch Ortsbürgermeister Stephan Mees und bedankte sich bei den Helfern. Am Pfingssonntag, 28. Mai, lädt der Verein ab 10 Uhr zu einen Frühschoppen an der Grillhütte ein.