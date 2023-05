Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausblick: Die Kindertagesstätten sind sowohl in Reichenbach-Steegen als auch in Otterbach ein Thema. Während im einen Ort eine Erweiterung ansteht, ist im anderen ein Neubau geplant. In Katzweiler soll das Glasfasernetz ausgebaut werden.

In Reichenbach-Steegen braucht die Kindertagesstätte Lummerland mehr Platz. Das Kita-Zukunftsgesetz mit dem Anspruch auf sieben Stunden Betreuung am Stück spielt dabei ebenso eine Rolle