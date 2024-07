Seit Dienstagabend steht Ralf Guckenbiehl (CDU) nun auch offiziell Steinwenden vor. Er wurde in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats von seinem Vorgänger Matthias Huber (CDU) ernannt, vereidigt und ins Amt eingeführt.

Guckenbiehl wurde bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit 85,1 Prozent der Stimmen zum Ortsbürgermeister Steinwendens gewählt. Sein Vorgänger, Matthias Huber, hatte sich nach 15 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl gestellt.

In der Sitzung am Dienstag kam der neu gewählte Gemeinderat – die CDU stellt neun Mandatsträger, die SPD vier und die FWG drei – erstmals zusammen. Unter anderem stand die Wahl der Beigeordneten auf der Tagesordnung. Auf diesen Positionen gab es im Vergleich zur letzten Legislaturperiode keine Veränderung. Jeweils einstimmig wurden Horst Rodel (CDU) zum Ersten und Tobias Binding (CDU) zum weiteren Beigeordneten gewählt.

In den Ausschüssen werden künftig neun Personen tätig sein – an die CDU gehen fünf Sitze, an SPD und FWG je zwei Sitze. Wie Guckenbiehl erläutere, soll die Aufteilung der Sitze in den Ausschüssen die Sitzverteilung im Gemeinderat widerspiegeln.