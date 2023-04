Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer hat in der hintersten Ecke des Schulhofs geraucht? Natürlich die üblichen Verdächtigen. Wer hat wieder im Stadtpark randaliert? Sie wissen schon. Die Üblichen Verdächtigen (DÜV) hingegen, die am Donnerstagabend am Ramsteiner Congress Center auf der Bühne der „Sommer Lounge“ standen, brachten nur gute Laune mit.

Die achtköpfige Unplugged-Band hat es trotzdem faustdick hinter den Ohren. Sie übernehmen die Songs bekannter Künstler nicht eins zu eins, nein, sie machen etwas