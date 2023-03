Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind auch am Gemeindewald von Rodenbach nicht vorbeigegangen. Darauf wies Joachim Leßmeister vom Forstamt Otterberg, der in der jüngsten Ratssitzung den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2022 vorstellte, hin.

Schäden haben laut Leßmeister vor allem an größeren Fichtenkomplexen, aber auch an Kiefernbeständen in den vergangenen drei Jahren zugenommen. Demzufolge geht er in dem Wirtschaftsplan