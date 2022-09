Für ihr Engagement beim DRK-Kreisverband Kaiserslautern-Land sind langjährige Mitglieder beim DRK-Kreisgemeinschaftstreffen ausgezeichnet worden. Die Zusammenkunft fand nach zweijähriger Pandemie-Pause in der Landstuhler Stadthalle statt.

Die Mitglieder der einzelnen Gemeinschaften des DRK Kreisverbandes Kaiserslautern-Land trafen sich am Samstag erstmals wieder persönlich. Die Ehrungen der jährlichen Treffen wurden für die Jahre 2020 und 2021 nachgeholt, da sie aufgrund der Corona Schutzmaßnahmen nicht stattfinden konnten. Zusammen mit den zu Ehrenden des aktuellen Jahres 2022 nahmen die ehrenamtlich engagierten Rotkreuzler und Jugendrotkreuzler ihre DRK-Ehrennadeln und Urkunden entgegen. Die Ehrungen werden in fünf Jahres Schritten, beginnend ab fünf Jahren der Zugehörigkeit, verliehen. Es ist ein Zeichen des Dankes für den DRK-Ehrenamtsdienst in allen drei Rotkreuzgemeinschaften: DRK Bereitschaften, DRK Wohlfahrts- und Sozialarbeit und Jugendrotkreuz. Die Urkunden kommen aus Berlin und werden von der Präsidentin des DRKs, Gerda Hasselfeldt, unterschrieben.

Die Ehrungen ab 50 Jahren bei den DRK Gemeinschaften im DRK Kreisverband Kaiserslautern-Land wurden von den Präsidiumsmitgliedern Dr. med. Walter Altherr (stellvertretender Präsident), DRK Kreisverbandsarzt Fabian Sievers, Kreisbereitschaftsleiter Roland Kiefaber und Dirk Vogel (Beauftragter im Katastrophenschutz) überreicht.

Ehrungen:

Maria Schwager wurde in Abwesenheit für 60 Jahre Engagement beim DRK geehrt. Für 55 Jahre wurden Volker Bug, Rupert Born und Hans-Joachim Bischoff ausgezeichnet. Peter Rosinus, Otmar Ninnig, Aribert Krämer, Ursula Günther, Uta Groß, Irmtrud Faude und Heike Cristmann sind seit 50 Jahren aktiv dabei.