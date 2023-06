Schülerinnen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Landstuhl haben gemeinsam mit Schülern aus Frankreich einen „Rap for Democracy“ produziert. Das deutsch-französisch Schulmusikprojekt wurde beim Filmfestival „Créajeune“ ausgezeichnet.

„Cool, stark, wow!“ – da fehlten selbst den versierten Nachwuchs-Rappern Mia, Romy, Maria und Sabrina ein wenig die Worte. So reagierten die Schülerinnen der Integrierten Gesamtschule Landstuhl, als sie erfuhren, dass sie und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler plötzlich Filmpreisträger geworden waren. Zusammen mit Schülerinnen und Schülern der französischen Schule Notre Dame in Peltre hatten sie einen „Rap for Democracy“ aufgenommen. Der Film über das zweisprachige Lied zu Frieden und Toleranz, Europagedanken und Demokratie kam auch bei der Jury von „Créajeune“ gut an. Das Filmfestival der Großregion Rheinland-Pfalz-Saarland-Elsaß-Lothringen-Belgien fand jetzt zum 15. Mal statt. Für den „Rap for Democracy“ gab es dabei den Preis für den „Besten Film von jungen Erwachsenen zu einem sozialen Thema“.

„Acceptez tout le monde, die Welt braucht mehr Toleranz, nous sommes tous égaux, Mensch ist Mensch egal woher“ – so rappen die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Frankreich in dem Videoclip gemeinsam. Im September 2022 hatten sich die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler aus Landstuhl mit ihren französischen Altersgenossinen und Altersgenossen in Peltre in der Nähe von Metz zusammengefunden. Veranstaltet hatten das Projekt das Pädagogische Landesinstitut (PL) und das Centre européen Robert Schuman. In vier Tagen wurde der Song unter der Regie von Projektleiterin Julie Knapp sowie den erfahrenen Rap-Coaches Rico und Darwin vom Heartbeat-Bus aus Frankfurt getextet, produziert und eingespielt.

„,Tout le monde„ ist ein Musterbeispiel, wie Verständigung unter jungen Menschen über Grenzen hinweg authentisch und realitätsnah gelingt“, lobte Bildungsministerin Stefanie Hubig die jungen Künstler für ihr starkes und erfolgreiches Projekt. „Jugendliche aus Deutschland und Frankreich haben sich zusammengetan und ihren Gedanken zu Demokratie, Freiheit und internationaler Gemeinschaft eine Stimme verliehen. Ihr ,Rap for Democracy„ zeigt, wie man Schülerinnen und Schüler für die europäischen Werte begeistern und mitnehmen kann (...).“ Weitere Informationen zum Filmfestival „Créajenue“ unter http://www.creajeune.eu/.