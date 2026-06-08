Das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest hat am Wochenende auf den John-F-Kennedy-Platz gelockt. An vielen Tischen hieß es: „Germany – I love it!“

Mit einer lockeren, zweisprachigen Ansprache eröffnete Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler am Freitagabend das dreitägige Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest, das bereits zum achten Mal stattfand. Dabei erwähnte er auch, dass im nächsten Jahr 75 Jahre Air Base gefeiert wird. Nach weiteren Begrüßungsworten von Deputy Commander Colonel Matthew Bartlett und John Constance von der Atlantischen Akademie folgte der gemeinsame Fassbieranstich. Mit den Worten „Let the Music play“ gab Hechler d das Kommando, die Party zu starten.

Touch’n Go, ein Ensemble der Usafe-Band, verbreitete mit seinen Pop- und Rock-Songs ab 18 Uhr Partystimmung. Am späteren Abend übernahm die Band Changes diese Aufgabe. Tacos, Burritos, Churros, Crêpes, Bratwürste, Frikadellen, Cocktails, Wein und Bier: An jeder Ecke wurde geschlemmt. Während sich viele Kinder beim „ Bull Riding“ austobten, saßen die Erwachsenen beisammen und zelebrierten feucht-fröhlich ihre deutsch-amerikanische Freundschaft.

Eine vorläufige Abschiedsparty

Für ihn war es eine persönliche vorläufige Abschiedsparty: Soldat Shue Her geht nach drei Jahren Dienst noch diesen Monat zurück nach Kansas. Mit seinen Mackenbacher Nachbarn feiert er noch mal. Er sei in Deutschland viel gereist – unter anderem nach Berlin, Garmisch-Partenkirchen und Heidelberg. An Deutschland schätze er die entspannte Atmosphäre. Die Menschen nähmen sich Zeit, um die Dinge zu genießen. In Amerika sei jeder extrem „busy“ und ständig in Hektik. Auf was freut er sich, wenn er wieder zuhause in Kansas ist? „Ich freue mich darauf, wenn ich wieder nach Deutschland zurückkomme“, gesteht Her lachend. Das liege nicht nur an den Vorzügen, die er erwähnt hat, sondern auch an seiner deutschen Freundin. Der Soldat möchte sich in der Region fest niederlassen. In Ramstein gebe es genügend Möglichkeiten, an geeignete Jobs zu kommen.

Cynthia und Ryan Black aus New Mexico finden nach mittlerweile zwei Jahren Aufenthalt in Ramstein spontan die Worte: „We love it.“ Die Landschaft sei bezaubernd. Sie liebten das viele Grün und seien oft unterwegs, erzählen die Blacks. Die Deutschen in der Region seien sehr freundlich und sprächen fast alle Englisch. Während seine Frau auch von den deutschen Bäckereien schwärmt, lobt Ryan Black das deutsche Bier. Schmerzlich vermisse das Paar in Deutschland neben der Familie nur die großzügigen Räume in den Häusern und vor allem die riesigen amerikanischen Kühlschränke. Familie Black lebt mit ihren vier Jungs direkt auf der Base, wo die Kinder auch zur Schule gehen. Zum deutschen Schulsystem oder der ärztlichen Versorgung könne man nichts sagen, da sich dies alles auf der Air Base abspiele, wo die Gegebenheiten denen in den Staaten gleichkämen. Die Familie freut sich auf ein weiteres Jahr in Ramstein und weiß jetzt schon, was sie später in der Heimat vermissen wird: „Das leckere deutsche Brot und die tollen Lebensmittelgeschäfte.“

Durch Europa gereist

Dass die Wege kurz seien und man schnell in ganz Europa herumreisen könne, begeistert zwei junge Frauen, die es aufgrund ihrer dienenden Ehemänner von New Jersey nach Ramstein verschlagen hat. In Deutschland herrsche eine ruhige und friedliche Stimmung. Darauf stoßen die Beiden mit einem Wein an und stellen lachend bezüglich der schlichten Weinbecher fest: „Das sind nicht die richtigen Gläser. In Bad Dürkheim gibt es den Wein in anderen Gläsern.“