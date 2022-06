Nach der Corona-Zwangspause wird die deutsch-amerikanische Freundschaft wieder gefeiert. Der John-F.-Kennedy-Platz im Stadtteil Ramstein wird drei Tage lang zum Dreh- und Angelpunkt für ein Fest, das das Miteinander beider Nationen und das gegenseitige Kennenlernen in den Fokus stellt.

„Endlich wieder“, meint Joachim Felka und: „Wir freuen uns riesig darauf.“ Für den Organisationsleiter stellt dieses Fest eine der schönsten Veranstaltungen im Jahreskalender der Stadt dar. Jeder Meter des Platzes ist dann belegt. Besucher erwartet ein „tolles Musikprogramm zum Mittanzen, ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken und Unterhaltung für jedes Alter“, wie Felka betont.

Mit dem Auftritt des „United States Army Europe & Africa Soldiers Chorus“ am Freitagabend um 18 Uhr beginnt das Freundschaftsfest. Anschließend erobert die Band „Changes“ die Bühne mit Pop, Rock, Funk und Soul. Auch am Samstag geht es um 18 Uhr los, diesmal mit der Gruppe „Gloria Adé“ und Indie-Rock-Musik mit Reminiszenz an die 1980er Jahre. Ab 20 Uhr rocken die sechs Vollblutmusiker von „Undercover“ die Bühne mit geballter Spielfreude. Am Sonntag, dem Familientag, geht es ruhiger zu. Ab 11 Uhr spielen die Ramsteiner Straßenmusikanten, ab 15 Uhr die „Jim Everett Band“ auf.

Bull-Riding und Hüpfburg

Neben dem Musikprogramm bietet das Fest einiges an kulinarischen Genüssen mit deutschen und amerikanischen Spezialitäten – von Bier, Wein und Cocktails über Burger, Hotdogs und Pommes bis hin zu Crêpes, Eis und Schokofrüchten.

An allen drei Tagen können sich Mutige im Bull-Riding messen, also ausprobieren, wie lange sie sich auf dem Rücken des mechanischen Bullens halten können, ohne abgeworfen zu werden. Für Kinder ist am Sonntag zusätzlich eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem wird an einem Informationszelt für einen Besuch der „TattooTattaa“-Convention am 16. und 17. Juli im Congress Center Ramstein geworben und, so Felka, kleine Tätowierungen werden ebenfalls gestochen.

Info

Deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest auf dem John-F.-Kennedy-Platz in Ramstein-Miesenbach von Freitag, 10. Juni, bis Sonntag, 12. Juni.