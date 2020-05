In einer Kutsche durch Otterberg fahren, Hufgeklapper und authentische Geräusche der Vergangenheit hören, den Blick in alle Richtungen genießen: So soll der Besucher mit Hilfe von Virtual Reality in die Gründungszeit der Abteikirche reisen. Das Projekt „Timetravel – Mitten im Damals“ sollte im Sommer 2020 anlaufen. Wegen der Corona-Pandemie verschiebt sich der Start.

Die Verknüpfung von Geschichte mit moderner Virtual-Reality-Technik hat sich die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg in einem „Profilierungswettbewerb Tourismus“ des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums zum Ziel gesetzt.

Trotz Corona-Krise wird in der Verbandsgemeinde das Projekt vorangetrieben. Zwar habe die geplante Kick-off-Veranstaltung, bei der alle Beteiligten, „insbesondere die Arbeitsgruppen im Bereich Hotellerie, Gastronomie, Historie, Vereine, Hochschule und die Bevölkerung in den Entwicklungsprozess“ eingebunden und informiert werden sollten, aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden können, sagt die Leiterin des Tourismusbüros, Carola Ibrom. Da aber der Förderzeitraum für das Projekt „nur bis Ende Oktober läuft, war es nun unabdingbar, mit der Detailplanung zu beginnen“, fährt sie fort.

Programmierer stimmen sich eng mit Historikern ab

Entstanden ist das Projekt „Timetravel – Mitten im Damals“ nämlich für den Profilierungswettbewerb „Kultur/Regionalität/Tourismus“, den das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz vom 1. Juni bis zum 16. November 2018 ausgelobt hatte. Prämiert wurden dabei authentische touristische Erlebnisangebote. Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg erreichte einen fünften Platz und bekam den Zuschlag für die Realisierung des Projektes und damit auch Fördergelder in Aussicht gestellt.

Die Firma Urban Time Travel in Kaiserslautern hat laut Ibrom die Ausschreibung gewonnen. Die ersten Programmierskizzen würden nun in enger Absprache mit den Historikern vor Ort erstellt. Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) freue sich darüber, „dass wir nach der Corona-Pandemie eine völlig neue Erlebnistour mit Kutsche anbieten können“.

Im Gegensatz zu ähnlichen Projektionen würden die für Otterberg geplanten Visionen nicht statisch, sondern dynamisch sein, sodass sich die Menschen in der entsprechenden Zeit wirklich fortbewegen und Zeitzeugen sehen werden. Das Mittel der Wahl sei eine von Pferden gezogene Kutsche, die die Besucher durch die Stadt fahren wird. „Es wird ein sehr spannendes Storybook werden“, ist Carola Ibrom überzeugt.