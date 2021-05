Eine Vielzahl liebevoll gestalteter Figuren und Objekte gefertigt aus Materialien, die der Wald bereithält, säumte den Weg durch den Fischbacher Zauberwald. Diese Fantasieobjekte baut Initiator Udo Weilacher zurzeit ab, weil er vor allem den Anwohnern mit den Begleiterscheinungen des Gäste-Booms nicht mehr zur Last fallen möchte.

Auf einem niedrigen Baumstumpf tut sich unvermittelt am Wegrand eine ganz eigene Miniatur-Welt auf. Spitze, hohe Türmchen ragen dort in die Höhe neben einem flachen Bau mit Rundbogen-Fensterchen und dahinter ein mit Zinnen bekrönter, kleiner Bergfried. Mehr braucht es nicht, um sich unvermittelt in eine Märchen-Traumwelt hineinzufühlen. „Ich habe noch selten erlebt, dass vor allem die Kinder so begeistert von einer Tour zurückgekommen sind“, erzählt RHEINPFALZ-Leserin Renate Krummenacker, die befürchtet, dass es den Zauberwald bald nicht mehr gibt. Die verschiedenen Objekte entlang des Pfades durch den Zauberwald seien nicht nur sehenswert, sondern regten auch die Kreativität der Kinder an.

„Ansturm in Pandemie-Zeit gewaltig“

Ein paar Schritte weiter fällt eine markige Figur ins Auge. Das Schnitzmesser hat bei der Formgebung auf dem schuppigen Rumpf die unterschiedlich gefärbten Rindenschichten freigelegt. Assoziationen zur Tarnkleidung wären möglich. Der Blick der Figur geht in die Ferne, während die muskulösen Arme waagrecht zur Seite mit je einem großen hölzernen Euro-Zeichen balancieren. Die Gestalt steht nämlich auf einem halbkugelig geformten Podest. Der Fischbacher Udo Weilacher hat diese und ganz viele weitere Skulpturen gestaltet und den Wald zwischen seinem Heimatort und Hochspeyer damit zu einem Besuchermagneten gemacht.

„Der Ansturm war vor allem in der jetzigen Pandemie-Zeit gewaltig“, stellt Ortsbürgermeister Sascha Leidner (FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ fest. Und sicher habe es die Belastung der Anwohner im Einzugsbereich des Zauberwaldes durch zugeparkte Flächen und umherschweifende Besucherströme gegeben. Aber es sei auch in jüngster Zeit einiges getan worden, um die Situation für alle Seiten zu entspannen. Durch Beschilderung solle erreicht werden, dass nur noch am Sportplatz geparkt werde. Und auch die Lenkung der Besuchergruppen müsste eine Entlastung für die Anwohner bringen, hatte der Ortschef vor seinem Gespräch mit dem Zauberwald-Initiator noch gesagt.

„Den Anwohnern nicht zur Last fallen“

„Herr Weilacher baut den Zauberwald zurück“, ließ er die RHEINPFALZ jedoch am Montag wissen. Er als Bürgermeister bedauere diesen Entschluss sehr, weil Fischbach und auch die Region damit um eine Attraktion ärmer würden. So sehr mit Sehenswürdigkeiten ausgestattet sei man in der hiesigen Gegend ja nicht. Udo Weilacher erklärte auf Anfrage dazu, dass „mit zwanzig Parkplätzen am Sportplatz die Probleme ja nicht vom Tisch sind“. Vorher sei ja dort auch schon geparkt worden. „Ich möchte einfach den Anwohnern im Dorf mit dem so nicht geplanten Ansturm nicht weiter zur Last fallen.“

Allerdings werde er nicht damit aufhören, Kindern Fantasiereisen anzubieten. Gerade die kleine Märchenburg auf dem Baumstumpf habe immer wieder gezeigt, dass sie dazu ein schönes Medium sei. Seine Behauptung, er habe nachts bei Vollmond dort schon an Versammlungen teilgenommen, hätten die Kinder quittiert mit dem Argument: „Du bist ja viel zu groß.“ „Aber man kann sich auch kleinträumen“, diese Worte seien dann der Schlüssel gewesen zu den Geschichten auf der Märchenburg. Ein Beispiel dafür, wie leicht die Kleinen zu eigener Kreativität hätten angeregt werden können, seien kleine Rindenschiffchen auf einer großen Wald-Pfütze im Schatten alter Bäume gewesen. Die Kinder hätten sogleich damit begonnen, Anlegestellen oder Häfen für die Schiffchen zu bauen. „Aber diese Pfützen gibt es jetzt dort nicht mehr“, sagt Weilacher.

Es sei jetzt alles sehr trocken, weil der Forst einen großen Hieb durchgeführt habe. „Deshalb pflanze ich jetzt auch im Wald öfters meine ,Eurobäume’“. Das seien kleine Hasel-Stecklinge mit hölzernen Euro-Zeichen. Sie sollten genau wie der balancierende Euro-Mann zeigen, dass sich die Fantasiereisen mit dem Wirtschaftsdenken der Forstverwaltung nicht vertrügen.