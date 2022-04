Der Schneefall von Freitagnacht auf Samstag hat enorme Auswirkungen nach sich gezogen. Umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste halten die Verantwortlichen von Außengeländen in Atem.

„Nach einer ersten Bestandsaufnahme kam es zu keinen großen Sach- oder Personenschäden“, resümiert Gerhard Prottung, Leiter des Referats Grünflächen, das Geschehen. Forstabteilung und Friedhofsverwaltung seien damit beschäftigt, die Schadensbeseitigung nach Prioritäten zu bewältigen. Es werde noch einige Tage dauern, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen seien. Sein nachdrücklicher Appell lautet: „Bitte den Ruheforst und den Hauptfriedhof meiden.“

Auch die Stadt hatte bereits darauf hingewiesen, dass noch immer akute Gefahr durch herabstürzende Äste bestehen könne. Deswegen sollten ebenso der Ruheforst, der Stadtwald einschließlich Wildpark sowie alle öffentlichen Parkanlagen mit höheren Bäumen in den nächsten Tagen gemieden werden.

„Es sah drastisch aus“

Der Leiter der Forstabteilung, Jens Heinz, stand zunächst vor dem Problem, Zuwege schneiden zu müssen, um in den 2000 Hektar großen Stadtwald vordringen zu können. Seit Samstag sei man damit beschäftigt. Vor allem Kiefern seien aufgrund ihrer relativ hohen Auflagefläche von Schäden betroffen. Er spricht von einer „umfangreichen, bedeutsamen Situation“. In 27 Jahren habe er so etwas zweimal erlebt. Heinz geht davon aus, dass er bis Ende der Woche einen Überblick habe, ein besonders stark betroffenes Areal sehe er derzeit nicht.

Im Japanischen Garten haben die Schneemassen große Schäden hinterlassen. „Es sah sehr drastisch aus“, formuliert Steffen Appel aus dem Vereinsvorstand seine Eindrücke vom Samstag. Meterlange Äste seien abgebrochen, insbesondere an den Zierkirschen. Auch der Haupttrieb der Magnolie und einige Äste an dem kerzenförmigen Mammutbaum seien abgebrochen. „Es hat schöne Bäume getroffen, die für die Ästhetik und die Gestaltung des Gartens wichtig sind“, lässt Appel keinen Zweifel daran, dass deren Wuchsform unwiderruflich beeinträchtigt wurde.

Schäden an Bäumen und Sandfiguren

Mehrere Arbeiter haben am Samstag den Japanischen Garten tipptop aufgeräumt, auch weil für Sonntag hoher Besuch erwartet worden war. Eineinhalb Container seien mit Grünschnitt gefüllt worden, berichtet Appel. Nun sei man dabei, eine Bestandsaufnahme zu machen. Eventuell müssen einige Bäume noch auf ihre Statik hin überprüft werden. Inwieweit zusätzliche Kosten dadurch auf den Verein zukommen, ist derzeit noch ungewiss. „Wir haben ohnehin finanzielle Schwierigkeiten durch die Corona-Krise und sind auf Unterstützung angewiesen“, verweist das Vorstandsmitglied auf die Homepage unter www.japanischergarten.de mit Angabe des Spendenkontos.

Auf der Gartenschau sieht es kaum anders aus. 20 Laubbäume seien komplett und teils mit Wurzelteller umgeworfen worden, flächendeckend sei es zu massiven Astbruchschäden gekommen, berichtet Parkleiterin Christine Schweigert. Andere Bäume seien so tief abgebrochen, dass sie wohl nicht mehr zu retten seien. Vor allem das Areal in und entlang der Felswand sei betroffen. Zudem seien zwei Sandfiguren beschädigt worden, eine davon so stark, dass es fraglich ist, ob sie gerettet werden könne. Der Künstler werde eventuell eine Um- oder Neugestaltung vornehmen, so Schweigert.

Keine Tierausbrüche im Zoo

Als sie sich am Samstag ein Bild vor Ort gemacht habe, habe sie sich zunächst über den Anblick der Winterlandschaft gefreut. „Dann war ich aber tief getroffen, wie der Park ausgesehen hat“, schildert sie ihre Eindrücke. An diesem Tag wurden akute Gefahrenstellen beseitigt, am Montag habe die Detailarbeit begonnen. Die gesamte Truppe, bestehend aus mindestens 15 Mann, sei mit Motorsägen zugange gewesen, um abgebrochene Äste frei zu schneiden. Auch müssen große Wunden an den Bäumen geschlossen werden. Ein Häcksler soll noch in dieser Woche angemietet werden, eventuell müsse auch ein Hubsteiger kommen, um die Baumkronen zu versorgen. Ein Lichtblick: „Es wurden keine Beete beschädigt. Das hat mich gefreut“, sagt die Parkleiterin. Die Gartenschau sei wieder geöffnet, es bestehe keine Gefahr für Besucher.

Der Kaiserslauterer Zoo sei „glimpflich davongekommen“, berichtet Mitarbeiter Danny Stock von einigen Baumbrüchen. „Es hätte weitaus schlimmer ausgehen können.“ Weder Gehege noch das Tropenhaus seien beschädigt worden, sodass es nicht zu Tierausbrüchen gekommen sei. Nur Bagatellschäden, etwa an den Schutznetzen des Hühnerdorfes, wurden festgestellt. Von Samstagmorgen bis Montagmorgen musste die Zufahrt zum Zoo freigeräumt werden. Infolge dessen und auch aus Sicherheitsgründen war die Einrichtung am Wochenende geschlossen. Seit gestern ist wieder regulär geöffnet.