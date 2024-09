Die Moorbachtal Grundschule in Steinwenden wird seit Mai erweitert. Dazu hat der Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach in jüngster Sitzung Aufträge vergeben.

Das Gremium erteilte der Zimmerei und Dachdeckerei Günther in Schönenberg-Kübelberg den Auftrag für die Ausführung der Zimmer- und Holzbauarbeiten in Höhe von rund 37.000 Euro. Das Unternehmen wurde daneben beauftragt, die Arbeiten für die Dachdeckungs-, Abdichtungs- und Klempnermaßnahmen in Höhe von rund 54.000 Euro durchzuführen. Die Verbandsgemeinde investiert in die Erweiterung sowie die Sanierung der Schule insgesamt rund 3,1 Millionen Euro. Das Land unterstützt das Vorhaben mit 930.000 Euro. Bis Ende 2025 soll der dreigeschossige Anbau fertiggestellt sein, der über einen Speiseraum mit Küche, zwei Klassenräume sowie WC-Anlagen verfügen wird. Bis 2026 soll der Brandschutz im Altbau ertüchtigt, Raumnutzungen angepasst und weitere Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.