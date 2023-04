Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Freilichtspiele Katzweiler sind − wie so viele Veranstaltungen − in diesem Jahr ausgefallen. Die letzte Aufführung des Zimmertheaters fand Mitte März statt, im Sommer blieb die große Bühne in der Eselsdell verwaist. Zwangspause für eine der größten Laienspielgruppen Deutschlands. Sie wurde vor fast 70 Jahren vom evangelischen Pfarrer Wilhelm Gruber begründet.

Die Lautertalgemeinde widmet den Freilichtspielen, die jährlich bis zu 12.000 Besucher anziehen, immerhin vier Seiten in ihrer Werbebroschüre. Katzweiler hat nach