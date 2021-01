Zu den Wildtieren, die sich in der Nähe des Menschen wohlfühlen, gehört der Steinmarder. Auch im Kreis Kaiserslautern hinterlässt das oft auch als Hausmarder bezeichnete Tier in Hausgärten und Scheunen, auf Dachböden und unter der Motorhaube von Autos seine Spuren. Die Freude über den putzigen Gesellen hält sich dabei allerdings in Grenzen.

Obwohl auch Iltis, Mauswiesel, Hermelin, Fischotter, Dachs und Nerz zur Familie der Marder gehören, werden üblicherweise nur Stein- und Baummarder als solche bezeichnet. Stein- und Baummarder können trotz ihrer äußerlichen Ähnlichkeit von Laien gut unterschieden werden: Das seidig schimmernde Fell des Baummarders hat eine kastanien- bis dunkelbraune Farbe, und der runde oder ovale Kehlfleck ist gelb, das eher stumpf wirkende Fell des Steinmarders ist graubraun und der zu den Vorderläufen hin gegabelte Kehlfleck weiß. Beide Marderarten gelten nicht als bestandsgefährdet.

Seit es kaum noch eine Nachfrage nach Pelzen gibt, spiele der Marder für die Jagd keine Rolle mehr, sagt Kreisjagdmeister Hubertus Gramowski. So ist es nicht verwunderlich, dass in der Streckenstatistik der unteren Jagdbehörde für das Jagdjahr 2019/20 nicht ein einziger Steinmarder und lediglich drei Baummarder ausgewiesen wurden. Die Bejagung der Marder wäre allenfalls noch zum Schutze des Niederwildes zu rechtfertigen. Sowohl die Gelege der Bodenbrüter als auch die Eier und Jungtiere der in den Bäumen brütenden Vögel seien durch die guten Kletterer gefährdet.

Baummarder meidet die Menschen

Der etwas seltenere Baummarder meidet dagegen die Nähe des Menschen. Er ist weitgehend an das Leben im Wald gebunden und daher für den Menschen unproblematisch. Der Steinmarder hingegen hält sich gerne in der Nähe menschlicher Wohnsiedlungen auf und hat sogar die Innenstädte als Lebensraum für sich entdeckt. Neben zahlreichen Unterschlupfmöglichkeiten findet er im urbanen Raum ein vielseitiges Nahrungsangebot. Mäuse, Ratten, Vögel, Eier und Insekten stehen neben Obst, Küchenabfällen sowie Hunde- und Katzenfutter auf seinem Speiseplan. Und hat er erst ein Schlupfloch auf dem Dachboden gefunden, kann das in regelrechten Terror ausarten, wie so mancher Hausbesitzer schon erfahren hat: Zunächst macht sich der Kobold durch Kratzen und Poltern als nächtlicher Ruhestörer bemerkbar. Aber schon bald verrät ein penetranter Gestank vom Dachboden das Versteck des ungebetenen Untermieters. Marder können mitunter regelrechte „Depots“ aus Essensresten und halb gefressenen Kleintieren anlegen. Erst wenn alle Schlupflöcher im Dachboden geschlossen sind, hat der Spuk ein Ende.

Durchgebissene Kabel, zerfledderte Matten

Gefürchtet sind die nächtlichen Ausflüge der Steinmarder in die Motorräume von im Freien oder Carport abgestellten Kraftfahrzeugen, was ihnen den Ruf als „Automarder“ eingebracht hat. Durchgebissene Kabel und zerfledderte Dämmmatten findet der Autobesitzer dann oft vor. Nach neuesten Erkenntnissen liegt der Grund für die Anziehungskraft von Autos auf Marder aber weder am Geruch von Gummi- und Kunststoffteilen noch in der Restwärme des Motors. Der tierische Vandalismus habe seine Ursache vielmehr im Territorialverhalten dieser Art: Wenn ein Marder Duftmarken eines Artgenossen unter der Motorhaube wahrnimmt, wird er rabiat und attackiert die nach dem Rivalen riechenden Teile, um diese anschließend selbst zu markieren. Daher sind Marderschäden an Fahrzeugen insbesondere bei der Reviersuche im Frühjahr und der Paarungszeit im Sommer festzustellen.

Jürgen Eicher von der Kfz-Werkstatt Eicher in Otterbach bestätigt, immer mal wieder Marderschäden reparieren zu müssen. Zumeist seien Unterdruckschläuche, Kabel von Lambdasonde, Temperaturfühler und Zündanlage, gelegentlich auch Dämmmaterialien betroffen. Obwohl in neueren Fahrzeugen die besonders gefährdeten Teile durch eine zusätzliche Ummantelung besser geschützt seien, ließen sich Marderschäden nicht vollständig vermeiden, so Eicher. Kfz-Meister Bernhard Fattler aus Erfenbach hat ebenfalls nach wie vor mit mardergeschädigten Autos in seiner Werkstatt zu tun, wenn auch nicht mehr so oft wie früher.

Blutbad im Hühnerstall

Des Weiteren sind Geflügelzüchter nicht gut auf den nachtaktiven Jäger zu sprechen. In Taubenschlägen und Hühnerställen richtet er mitunter ein Blutbad an. So hat ein Marder bei Christian und Jessica Kaiser in Niedermohr neun Küken getötet, als die beiden Mitte September für drei Tage in Urlaub waren.

Um sich vor dem lästigen Beutegreifer zu schützen, greifen manche genervte Zeitgenossen zu Hausmitteln wie Menschen- und Hundehaaren, nächtlicher Beleuchtung oder der Geräuschkulisse eines Radios. Andere wiederum vertrauen eher auf Vergrämungsmittel, die im Handel angeboten werden. Häufig versuchen es Autobesitzer mit Elektroschock- oder Ultraschallgeräten, oder legen Drahtmatten unter das Fahrzeug. Eine absolut sicher wirkende Methode scheint bislang jedoch nicht gefunden zu sein. Selbst die Möglichkeit, die ungebetenen „Haustiere“ mit Fallen zu fangen, hat ihre Tücken. Auch wenn die Fallenjagd auf einen Hausmarder erfolgreich verläuft, muss damit gerechnet werden, dass das so frei gewordene Revier wieder von einem anderen Marder besetzt wird. Ein mit der Kastenfalle gefangener und unversehrt in der Landschaft wieder frei gelassener Marder könnte durchaus den Weg in sein angestammtes Revier zurückfinden.

Zur Sache