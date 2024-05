Auf eine bewegte Geschichte kann der Sportverein Schallodenbach (SVS) zurückblicken, der in diesem Jahr sein 100. Jubiläum feiert. 1924 in politisch und wirtschaftlich überaus schwierigen Zeiten gegründet, musste der Verein zwei Mal mit seinem Sportplatz umziehen, bevor er an der K31 Richtung Holbornerhof/Heimkirchen 1967 ein dauerhaftes Domizil gefunden hatte.

Ein Blick in die Annalen des SVS – die überlieferten Aufzeichnungen aus den Anfangsjahren sind leider nur sehr spärlich vorhanden – verrät, dass der Verein im Mai 1924