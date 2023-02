Den Bebauungsplan „Solarpark Niederkirchen-Heimkirchen“ hat der Ortsgemeinderat am Dienstagabend beschlossen.

Nach der Prüfung und Beschlussfassung zu den in der Offenlage des Bebauungsplanes vorgebrachten Bedenken und Anregungen musste der Entwurf als Satzung beschlossen werden. „Der Gemeinderat hat dem Satzungsbeschluss einstimmig zugestimmt“, teilte Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger (SPD) auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Vorrangflächen ausgespart

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes, so heißt es in dem Entwurf, habe eine Größe von 13,5 Hektar, liege östlich des Ortskerns von Heimkirchen und nördlich der Kreisstraße 32. Das Areal bestehe durchweg aus intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen. Begrenzt werde es im Westen, Norden und Osten ebenfalls durch landwirtschaftliche Flächen. Im Norden und Süden schließe sich jeweils ein Waldgebiet an. Es würden landwirtschaftlich genutzte Bereiche herangezogen, die keine ertragsreichen Böden aufwiesen. Vorranggebiete für Landwirtschaft und den Biotopschutz bleiben von der Planung ausgespart.

Die Photovoltaikmodule mit einer Höhe von etwa einem halben Meter würden bis maximal 3,8 Meter über Grund mit einer Neigung von ungefähr 25 Grad errichtet. Nebenanlagen seien aufgrund der technischen Gegebenheiten bis zu einer Höhe von vier Metern zugelassen. Diese sollen auf verzinkten Stahlstutzen befestigt werden. Sie seien nach Aufgabe und Rückbau der Anlage rückstandslos zu beseitigen, sodass die Fläche wieder landwirtschaftlich als Acker- oder Grünland genutzt werden könne.