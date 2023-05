Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach mittlerweile fast 25 Jahren, in denen sich der Gemeinderat von Stelzenberg mit dem Römerweg beschäftigt, sorgen Planungen und Umplanungen in dem Areal immer noch für rege und langwierige Diskussionen. So auch in der jüngsten Sitzung des Gremiums, in der es eigentlich um den Endstufenausbau gehen sollte und damit um so etwas wie den planerischen Schlussstrich unter das Projekt.

Stein(e) des Anstoßes waren unter anderem die Auswahl der Pflastersteine, mit denen die Gehwege sowie die Marcel-Cordes-Straße gepflastert werden sollten, die grundsätzliche Entscheidung