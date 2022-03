Die Landfrauen Stelzenberg und der Kochclub der Männer haben den Lindenbrunnen wieder in einen Osterbrunnen verwandelt.

Ein großer Kranz mit Ostereiergirlanden ziert ihn. Elfriede Wagner von den Landfrauen hatte außerdem die Idee, daneben eine Osterhasenschule aufzubauen. In Vorarbeit haben Traudl Schauer und Traudl Domes aus Draht und Stroh die Figuren für die Hasenschule gebastelt. Roland Becker hat auf einer Staffelei eine Schultafel aufgebaut. Der Lehrer steht an der Tafel und die Osterhasenkinder sitzen auf ihren Stühlen und folgen dem Unterricht, während Osterhaseneltern noch ein paar Kinder zur Schule bringen. Da in der Vergangenheit am Brunnen einiges umgestoßen wurde, bittet Elfriede Wagner, den schönen Osterbrunnen im Auge zu behalten.