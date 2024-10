Unter dem Leitmotiv „Wasser ist Leben“ steht der Hütschenhausener Heimatkalender 2025, der ab sofort erhältlich ist.

Die sechs Fotografinnen und Fotografen, die sich zur „Initiative Heimatkalender Hütschenhausen“ zusammengeschlossen haben, legen im nunmehr fünften Jahr ein Werk vor, dessen Fotos auf jedem Kalenderblatt das Thema „Wasser“ auf eigene Weise interpretieren: Zu sehen sind stimmungsvolle Impressionen des Kranichwoogs, der Bruchlandschaft mit ihren Bächen, aber auch des Ramsteiner Wasserturms – als Solidaritätsbekundung illuminiert in den Farben der Ukraine. Erhältlich ist der Kalender in der Kranich-Apotheke, an der Tankstelle Christmann, im Friseursalon Ziegler und im Bürgerbus EMiL. Der Preis beträgt zehn Euro, der Reinerlös geht an EMiL, teilt Paul Junker mit.