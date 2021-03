Alle Arbeiten am Mehrgenerationenplatz sind abgeschlossen. Darüber wurden die Mitglieder des Gemeinderates Schallodenbach in dieser Woche in der Ratssitzung informiert. Große Teile der Anlage dürften allerdings noch nicht betreten werden. „Von dem eingesäten Rasen ist bisher nur ein Fläumchen zu sehen“, schränkt Ortsbürgermeisterin Claudia Janovsky ein. Die Spielgeräte befänden sich jedoch alle an ihrem Platz, neue Bänke seien aufgestellt und das gesamte Areal eingezäunt worden. Zudem hätten auch die Arbeiten an der Rampe vom Parkplatz am Wendehammer hinauf zur Sporthalle abgeschlossen werden können. Dieser Weg sei nun barrierefrei passierbar.