Der neue Mehrgenerationenplatz im Steinwendener Ortsteil Weltersbach wurde am Samstag eingeweiht. Nicht nur bei den Kindern sorgte das 1500 Quadratmeter große Schmuckstück mit Spiel- Sport- und Freizeitgeräten für strahlende Gesichter.

Von Bürgern in der Dorfmoderation gewünscht, entstand in den vergangenen neun Monaten der Platz, der allen Generationen etwas bieten soll. Rund 300.000 Euro hat der neue Treffpunkt gekostet. Wie er aussehen soll, wurde in mehreren Workshops von Bürgern und dem Planungsbüro Stadtgespräch bei der Dorfmoderation erarbeitet. Die Planung wurde dann dem Büro BBP in Kaiserslautern übergeben und von der Firma Zimmer aus Steinwenden ungesetzt. Die Bauüberwachung habe bei der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach gelegen, so Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU). Finanziell wurde die Gemeinde von der EU mit 245.000 Euro im Rahmen des Leader-Programms unterstützt.

Vielfalt der Möglichkeiten

Huber beschreibt die neue Anlage als einen Ort für alle Generationen, ein Treffpunkt für Jung und Alt, der Möglichkeiten zum Spielen, zur Bewegung, zum Aktivsein aber auch zur Ruhe und Begegnung biete. Was diesen Platz ausmache, sei die Vielfalt der Möglichkeiten. Roland Palm, Vorsitzender der LAG Westpfalz Glantal war der Meinung, dass man hier gut Rast machen könne, wenn man auf dem Radweg der am Platz vorbeiführt, unterwegs sei. Bevor der Kindergarten und die Kinder der Grundschule Gesangs- und Tanzvorführungen zum Besten gaben, segnete der protestantische Pfarrer Bernhard Schäfer den Platz. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Kolpingskapelle Kindsbach.

Rutschen, Schaukeln, Klettertürme, die Seilbahn und die anderen Geräte waren nach der Eröffnung im Nu besetzt. Besonders beliebt bei den Kleinen: die Wasserpumpe mit Wasserspielplatz. Erwachsene wagten sich an die Sportgeräte wie Bauchbrett, Taillen- und Dehnungstrainer, Reck und Motoriktrainer. Auch der Barfußweg wurde getestet. Wer keine Lust auf Bewegung hatte, konnte sich auf den Bänken ausruhen. Für die Radfahrer ist ein Schlauchautomat aufgestellt. Pflanzhochbeete stehen für die Hobbygärtner bereit. Auch das scheint bei den Jüngsten anzukommen: Ein Mädchen will das nächste Mal Blumensamen mitbringen und in die Pflanzbeete säen.