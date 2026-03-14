Kaum ein Tier ist so präsent und so unsichtbar wie der Maulwurf. Für Gärtnermeisterin Sabine Günther ist er ein guter Mitarbeiter. Wer ihn loswerden will, braucht Geduld.

Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) ist bei uns durchaus sehr bekannt. Und das, obwohl wir den stillen Mitbewohner aus der Familie der Säugetiere selten bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Allein seine Erdhügel verraten seine Anwesenheit. Die schaufelt er uns untrüglich vor die Füße.

Hügel im Garten? Geht für viele gar nicht! „Der Maulwurf ist nicht das Problem, auch sind es nicht die Erdhügel“, rückt Gärtnermeisterin Sabine Günther das Denken um diese Tiere zurecht. Das Problem liege in den Köpfen der Menschen, die ein allzu strenges Empfinden für Akkuratesse im Garten hätten und darüber hinaus den Maulwurf als unterirdischen Gemüsedieb oder Wurzelfresser geliebter Gehölze ansehen.

„Der Maulwurf ist ein Fleischfresser, vertilgt Engerlinge, Drahtwürmer, Erdraupen und Larven genauso wie Regenwürmer oder Schnecken“, stellt die Gartenexpertin den Speiseplan vor. Sie betont, dass das fleißig grabende Tier sich keineswegs an Salat, Gemüse oder Blumen gütlich hält. Im Gegenteil: Er ist ganz auf unserer Seite, wenn es um die Wühlmaus geht. Die bedient sich tatsächlich reichlich an den Pflanzen, die wir ernten wollen, kann gar Obstbäumen die Wurzelgrundlage zerfressen. Der Nager steht auf der Nahrungsliste des Maulwurfs, zumindest verleibt er sich den Nachwuchs ein. Den erwachsenen Mäusen begegnet er zudem aggressiv. Maulwürfe sind Einzelgänger, dulden ihresgleichen nicht, und Wühlmäuse erst recht nicht.

Wühlmäuse duldet er nicht in der Nähe

„Dort, wo der Maulwurf seine Gänge gräbt, verzieht sich die Wühlmaus ziemlich schnell“, spricht Sabine Günther einen weiteren Aspekt an, der den unterirdischen Gräber auszeichnet. Pluspunkt Nummer drei: Der Stollenbauer lockert und durchlüftet den Boden. Sein „Bauschutt“, die Erdhügel, sind obendrein Bonus Nummer vier. Die Erdhügel, und das können ihrer viele sein, sind allerbeste Gärtnererde: Unkrautfrei, so fein wie gesiebt und Wurzelwerk ist auch keins drin. Abtragen und als Blumenerde nutzen oder glatt ziehen, so wie es die Bauern auf den Wiesen mit dem Striegel machen, lautet Günthers Rat. Wer auf die frische erdige Stelle, Wiesenblumensamen säe, bringe gleich noch ein bisschen Farbe ins Spiel.

Warum aber wirft der Maulwurf so viele Hügel auf? Er räumt sich so die Erde aus dem Weg und sorgt mit den löchrigen Hügeln für seine Frischluft. Davon braucht er ordentlich. Frisst der Bursche doch permanent, hat deshalb mächtig Blähungen, stößt ordentlich CO 2 aus. Die Tiere sind fast blind, fertigen mit ihren Vorderfüßen, die mächtige Grabschaufeln sind, die Gänge, durch die sie sich mit walzenförmigen Körpern wie Erdbohrer schieben. Das samtig schwarze Fell kennt weder Strich noch Wirbel und erlaubt so einen problemlosen Vorwärts- wie Rückwärtsgang. Hinzu kommt die lange Rüsselnase. Mit der nimmt der Maulwurf Muskelbewegungen potenzieller Beute als elektrische Reize wahr. Ein echt beeindruckendes Lebewesen!

Qualitätsmerkmal für gesunden Boden

Beute, das ist das Stichwort: Maulwürfe sind rund 15 Zentimeter klein und mit unter 100 Gramm auch Leichtgewichte. Trotzdem, bedingt durch ihr grabendes Arbeitspensum, müssen sie fressen, fressen, fressen. Mitunter legen sie sich deshalb auch einen Vorrat an frischen Regenwürmern an. Denen beißen sie das vordere Stück ab, der Wurm lebt weiter, kann aber nicht abhauen. Zu ihrem Überlebensmodus zählt auch, dass sie nur dort den Baumeister geben, wo Leben herrscht. „Seine Anwesenheit ist ein Qualitätsmerkmal für einen gesunden Gartenboden“, bringt es Sabine Günther auf den Punkt.

Wer sich trotz allem nun so gar nicht mit der Anwesenheit der unterirdischen Gesellen anfreunden kann, der braucht Geduld, will er sie zum Abmarsch „überreden“. Fangen, verletzen oder töten darf man die streng geschützten Wildtiere nicht. Auch seine Bauten dürfen nicht zerstört werden. „Fallen stellen oder Böller in die Bauten stecken, das geht gar nicht“, unterstreicht Sabine Günther, was laut Bundesartenschutz verboten ist. Was tun? Zu kaufen gibt es sogenannte Maulwurfschreck-Geräte, die mit Ultraschall die Tiere zum Abwandern bringen sollen. Funktioniert nur manchmal.

Gestank und Lärm vertreiben ihn

Einfacher ist die Methode, kleine Eisenspieße in die Hügel zu stecken und einen Joghurtbecher dranzubinden. Das Klappern mag der Maulwurf nicht, auch intensive Gerüche, wie saure Milch, zermatschten Knoblauch oder viel frischen Kaffeesatz mag er nicht in seinen Löchern haben. Viel Trubel im Garten ist auch nicht seins, und wer „stinkende“ Kaiserkronen pflanzt, kann auch auf seinen Abgang hoffen. „Es gibt keine perfekte Methode, Geduld ist das Schlagwort im Umgang mit dem Maulwurf“, fasst es die Gärtnermeisterin zusammen und gibt den Tipp, das blinde Tier als besten Mitarbeiter zu akzeptieren, die Hügel einzuebnen und einfach mit ihm leben.

Sprechstunde

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen zu Themen rund um den Garten haben, sind Sie bei uns richtig. Gärtnermeisterin Sabine Günther steht Ihnen am Dienstag, 17. März, von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0631 3737288 zur Verfügung. Über Ihre Themen werden wir berichten.

