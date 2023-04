Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was auf keinem Alpengipfel fehlt, wird es bald auch auf der höchsten Erhebung der Sickinger Höhe geben: Den Großen Hausberg in Bann soll bald ein Gipfelkreuz krönen. Was es damit auf sich hat.

Am anderen Ende des Landkreises, auf dem Reiserberg bei Schallodenbach, gibt es seit 2020 mit der Sonnenuhr für Wanderer einen besonderen Anreiz, den 460 Meter hohen Buckel zu erklimmen.