Zimmer frei: „Wer die Gegenwart genießt, hat in Zukunft eine wundervolle Vergangenheit.“ So lautet ein Motto von Anne Schmitt, der Betreiberin des Landgasthofs und Hotels Zum Schwan. Genuss können die Gäste hier mit allen Sinnen erfahren – mitten im Luftkurort Trippstadt und in unmittelbarer Nähe zum Warmfreibad.

Vom schmucken, denkmalgeschützten Fachwerkhaus über den idyllischen Gastgarten bis hin zur frischen, regionalen Pfälzer Küche ist im Landgasthof und Hotel Zum Schwan