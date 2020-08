Über den neuen Kreisel läuft seit gut einer Woche der Verkehr in Katzweiler. Vom Kreisverkehr in Richtung Schafmühle wird der Verkehr derzeit an der Engstelle noch per Ampel geregelt. Hier werde die Fahrbahn, die in der bisherigen Bauzeit als Umfahrung diente, erneuert, erläutert der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern, Richard Lutz. Mitte September bis Anfang Oktober sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Danach wird an der Einmündung zur Schafmühle weiter gearbeitet. Das wird sicher noch bis weit ins nächste Jahr dauern, meint Lutz. Schneller soll es beim nun fast fertigen Kreisverkehr gehen. Hier müssen noch die derzeit provisorischen Anbindungen aus Katzweiler heraus und von Mehlbach kommend ausgebaut werden. Vollsperrungen werde es deswegen nicht geben. Je nach Bedarf würden an den Baustellen Ampeln eingesetzt. Bis Ende des Jahres soll der neue Kreisel samt Anbindungen endgültig fertiggestellt sein.