„Nein, mein Gemüse ess’ ich nicht!“ Diesen Satz, frei nach dem „Suppenkaspar“ hören wohl viele Eltern häufiger. Auch die Ökotrophologin Sarah Zorn kennt ihn. Sie ist seit fünf Jahren mit dem Kochbus in Rheinland-Pfalz unterwegs und schult Kindergarten- und Schulkinder in Sachen nachhaltige und gesunde Ernährung und weiß, was Abhilfe schafft.

Dass jede Erbse einzeln aus dem Nudelauflauf gepuhlt und zur Seite gelegt, lustlos im Salat herumgestochert oder der Spinat rundweg abgelehnt wird: Darauf reagiert