Unser Dorfladen: Seit fast 25 Jahre gibt es den Keeseckladen von Markus Beeger. Am 9. Oktober 2022 feiert er das Jubiläum. Alle fünf Jahre gibt Beeger in seinem Dorfladen für die Kundschaft ein Fest. Der 60-Jährige ist in Neuhemsbach, Am Rippert, geboren. „Ein echter Aborigine“, meint er lachend.

„Guten Morgen, Herr Fattler.“ Freundlich begrüßt Markus Beeger seinen Kunden. „Ich habe zu 99 Prozent Stammkunden und kenne sie alle mit Namen.“ Es war