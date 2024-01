Normalerweise sind Igel Winterschläfer. Meist ab November, wenn die Tage richtig kurz werden und die Temperaturen nach unten gehen, suchen sich diese unverwechselbaren Stachelpelzträger ein Plätzchen, rollen sich ein und pennen, bis es wieder wärmer wird und die Nahrungssuche Erfolg verspricht. Normalerweise.

In diesem Winter kommen die Igel im Landkreis jedoch kaum zur Ruhe, marschieren recht geräuschvoll durchs Gestrüpp. Die meiste Zeit ist es einfach zu warm für die Winterruhe. Das Problem: Sie finden derzeit kaum Futter. Würmer, Schnecken und Insekten oder Mäusenester sind auf ihren meist nächtlichen Streifzügen gerade nicht so präsent.

„Wer aktuell einen Igel sieht, der 600 Gramm und mehr hat, kann ihn zwei, drei Tage lang mit hochwertigem Katzenfutter versorgen“, rät Karsten Tide von der Wildtierhilfe davon ab, große Igel dauerhaft zu versorgen. Auch im Winter nicht. „Die Evolution sieht es vor, dass Igel über Winter ordentlich abnehmen.“ Das gelte natürlich nicht für Jungtiere, die sich aktuell noch mit vielleicht 200 Gramm zeigen. Auf sich alleine gestellt, haben derart leichte Igel laut Tide keine Chance, den Winter – und sei er noch so milde – zu überstehen.

Quer durch die Gärten

Igel gibt es seit 65 Millionen Jahren. Sie gehören mit zu den ältesten Säugetieren und sind bislang ganz gut ohne Menschen ausgekommen, die im Vergleich zum Igel ja gerade erst auf der Welt angekommen sind. Trotzdem hat es der Mensch geschafft, dem Stachelträger – in unserer Region handelt es sich um den Braunbrustigel – ordentlich zuzusetzen. Dabei zählt der Igel zu den Tieren, die so ziemlich jedes Kind kennt. Absolut positiv besetzt kommt er Kinderbüchern daher. Im echten Leben hat das Tier mit großen Problemen zu kämpfen. Aus seinem angestammten Lebensraum, den reich gegliederten Landschaften mit Hecken und Waldrändern, sind vielerorts weite, ausgeräumte Landschaften mit Monokulturen gemacht worden. Infolgedessen ist der Igel auf seinen kurzen Beinchen in die Siedlungsbereiche mit Grünanlagen und in Gärten gewandert.

Das ging eine Weile gut. Die nachtaktiven Tiere sind auf der Suche nach Futter viele Kilometer quer durch alle Gärten marschiert, hatten ihre Ecken für Unterschlupf und den Winterschlaf im Gestrüpp. Mittlerweile sind die Gärten jedoch oft akribisch aufgeräumt, enge Zäune verhindern das Laufen in andere Bereiche. Wenn es schlimm kommt, fährt nachts – zur Igelzeit – noch ein todbringender Rasenroboter. Hinzu kommen gefährliche Straßen und Hunde, die den Igel trotz Stachelabwehr zu Tode beißen können. Die natürlichen Fressfeinde wie Uhu, Fuchs und Marder sind zwar auch noch da, bringen ihn aber kaum an den Rand des Aussterbens.

Keine Chance gegen Gartengeräte

Der Igel hat in Jahrmillionen bewiesen, dass er weiß, wie Überleben geht. Nacht für Nacht legt er auf der Suche nach Futter, das er ziemlich schmatzend verputzt, mehrere Kilometer zurück und trotzt dabei den Angriffen seiner Fressfeinde ziemlich gut. Bei Gefahr, die signalisiert ihm seine hervorragende Nase, rollt er sich zu einer stacheligen Kugel zusammen. Die 5000 bis 7000 Stacheln helfen durchaus gegen ein hungriges Gegenüber – gegen Auto, Mähroboter oder Rasentrimmer leider nicht. Ungezählte Igel werden auf den Straßen überfahren. Mähroboter werden den Stachelträgern auf ihren Streifzügen oft zum Verhängnis. Und ordnungsliebende Gärtner gefährden mit Rasentrimmern jene Igel, die tagsüber versteckt an Heckensäumen und Strauchrändern schlafen. „Igel haben keine Chance, wenn das Gerät kommt“, sagt auch Karsten Tide.

Der Igel, der auf der Roten Liste in der Kategorie „Vorwarnliste“ geführt wird, hat die Wahl zum Tier des Jahres 2024 gewonnen, hat sich dabei gegen Eichhörnchen und Fuchs durchgesetzt, die beide längst auch als Stadtbewohner gelten. Die Deutsche Wildtierstiftung will damit die Aufmerksamkeit auf mehr Hecken in der Offenlandschaft und auf mehr Rückzugsgebiete in etwas „wilderen“ Gartenecken lenken.