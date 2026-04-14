Der Glockenturm an der katholischen Kirche St. Josef in Steinwenden wird eingerüstet und nach und nach abgetragen. Der dortige Parkplatz wird während der Arbeiten gesperrt.

Der Turm war ursprünglich wohl für ein Läutewerk vorgesehen, hatte diesen Zweck jedoch nie erfüllt, teilt die Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach mit. Der Beton habe in den vergangenen Jahren zu bröckeln begonnen, sodass ein Schutznetz aufgespannt werden musste. Es stellte sich die Frage: Abriss oder Sanierung? Sowohl der Gemeindeausschuss als auch der Verwaltungsrat der Pfarrei Heiliger Wendelinus waren sich laut VG einig, dass der Turm abgerissen werden soll.

Turm wird scheibchenweise abgetragen

Am Montag, 20. April, beginnen die Gerüstbauarbeiten. Am 27. April wird ein großer Kran auf dem Parkplatz neben dem Turm aufgestellt, der die Einzelteile abhebt, die scheibchenweise abgesägt werden und auf einen Tieflader zum Abtransport verladen werden. Rund zweieinhalb Wochen sind für die Bauarbeiten vorgesehen, teilt die VG weiter mit. Bis zum 13. Mai sollen die Arbeiten beendet sein. Ausgeführt werden sie von der Firma Korz Baggerbetrieb aus Enkenbach-Alsenborn.

Um die Baustelle herum werden Halteverbote angeordnet. Der öffentliche Parkplatz südwestlich des Glockenturms wird für die Dauer der Baumaßnahme gesperrt. Die Freiherr-von-Ketteler-Straße wird halbseitig gesperrt. Der Zugang zur Kirche wird weiterhin möglich sein.

Die katholische Kirche in Steinwenden wurde von 1966 bis 1967 nach Plänen der Architekten Paul und Hans Klostermann aus Kaiserslautern erbaut. Der Glockenturm wurde etwas später errichtet, war aber nie mit Glocken ausgestattet.