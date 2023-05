Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wilde Nachbarn: Mangels Alternativen zieht es die Menschen in Zeiten von Corona in die Natur wie nie zuvor. Selbst in den hintersten Ecken von Wald und Flur sind Wanderer, Radfahrer und Jogger unterwegs. Da bleiben Begegnungen mit den tierischen Bewohnern nicht aus. Daher nimmt die RHEINPFALZ in ihrer neuen Serie diese wilden Nachbarn in den Fokus, zum Auftakt den Fuchs.

In der strukturreichen westpfälzer Landschaft findet der Fuchs einen idealen Lebensraum. Dementsprechend sind trotz jährlicher Schwankungen die Bestände derzeit relativ hoch – offensichtlich