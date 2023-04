Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sind Frühstückstische ein Auslaufmodell in einer Zeit, in der alles irgendwie „unterwegs“ geschieht? Viele Menschen nehmen sich nicht mehr die Zeit für die erste Mahlzeit des Tages. Einige aber doch und am Wochenende noch mehr. Und es kommt auch noch ordentlich was drauf, auf die Tische, nur eben nicht täglich, das zeigt jedenfalls eine Miniumfrage.

Der Tisch ist ein Tisch! Eben, und doch ist ein Tisch so viel mehr. Da kommt die Wahrheit auf den Tisch, mal wird einer über den Tisch gezogen, am runden Tisch werden Probleme gelöst,