Dem FC Rot-Weiß Oberarnbach soll künftig im Winterhalbjahr – von 15. Oktober bis 15. März – die Arnbachhalle der Gemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Dies wurde einstimmig vom Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen.

Der Verein werde die Arnbachhalle jeweils freitags nutzen und könne auch die Bewirtung durchführen, erläuterte Ortsbürgermeister Reiner Klein (CDU). Mit ein Grund dafür, dass die Gemeinde die Halle dem Verein zur Verfügung stellt, sei der im Winter beschwerliche Weg für die Besucher des Sportheims gewesen. Man hoffe, dass das Angebot nun von den Bürgern angenommen wird, so Klein.

Einstimmig wurde eine neue Friedhofssatzung, die sich an die neue Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes anlehnt, beschlossen. Die bis dato bestehende Satzung der Gemeinde Oberarnbach war von 2011.

Eine Spende der CDU Oberarnbach wurde angenommen. Es handelt sich um eine Mitfahrerbank, die vor der Arnbachhalle aufgestellt wird. In die Dorferneuerung will die Gemeinde einsteigen, beschloss der Rat einstimmig. Vorausgehen soll eine Moderation, bei der die Bürger mit eingebunden werden, um die Zukunft der Gemeinde zu gestalten. Angesprochen wurde in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines Industriegebiets gemeinsam mit der Ortsgemeinde Bann im Bereich der Gemarkungsgrenze.

Für den geplanten Radweg zwischen Oberarnbach und Obernheim müsse eine Neuaufnahme geschehen, da einige Anlieger ihre Grundstücke hierfür nicht verkaufen, erläuterte Klein.