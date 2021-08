Wilde Nachbarn: Auch wenn sich der Stieglitz nicht allzu oft blicken lässt, ist er ein überaus gerngesehener Gast in unseren Gärten. Der kleine, eigentlich recht scheue Vogel aus der Familie der Finken, fällt mit seinem rot-weiß-schwarz gefärbten Kopf und dem gelben Fleck zwischen den schwarzen Flügelfedern ebenso auf wie mit seinem zwitschernden und trillernden Gesang.

Seit der Antike hat dieser Vogel die Fantasie und Kreativität der Menschen in der Mythologie, Literatur, Malerei und Musik angeregt. Der Stieglitz war ursprünglich von Westeuropa und Nordafrika bis Zentralasien und Mittelsibirien verbreitet. Mittlerweile wurde er auch in Südamerika, Australien, Neuseeland und einigen Inseln Ozeaniens „eingeführt“. In Mitteleuropa, wo er zumeist als Standvogel vorkommt, lebt er in offenen, baumreichen Landschaften – vom Flachland bis in Höhenlagen von 1300 Metern. Vorzugsweise nistet er in höheren Baumkronen, die ihm Deckung und gleichzeitig Ausblick gewähren.

Für den Nestbau eines in monogamer Brutehe verbundenen Paares ist das Weibchen zuständig. Es wird während dieser Zeit und der anschließenden bis zu 14 Tage dauernden Bebrütung der zumeist fünf Eier sowie der etwa sechstägigen Huderphase – dem Schützen der Nestlinge vor Witterungseinflüssen – vom Männchen mit Nahrung versorgt. Für die gesamte Dauer des Brutgeschäfts übernimmt der Vater auch die Verteidigung des Brutbaumes gegen Artgenossen. Noch bevor der Nachwuchs eigenständig Futter aufnehmen kann, beginnt in der Regel das Weibchen mit dem Bau eines neuen Nestes für ein zweites Gelege. Nach etwa 30 Tagen sind die Jungvögel selbstständig. Ihnen fehlt noch die bunte Gesichtsmaske. Stieglitze können in Freiheit bis zu acht Jahre, in Gefangenschaft nahezu doppelt so alt werden.

Nur phasenweise in den Gärten

Wenn der Stieglitz nur phasenweise in Gärten zu sehen ist, hängt das zumeist mit dem Futterangebot zusammen. Mit Ausnahme der Brutzeit, in der er auch kleine Insekten und Blattläuse zur Jungenaufzucht nicht verschmäht, ernährt er sich nahezu ausschließlich von Samen verschiedener Stauden, Gräser und Bäume. So hat Ferdinand Germann aus Otterbach regelmäßig im Spätsommer und Frühherbst beobachtet, wie Stieglitze – zumeist paarweise oder in Gruppen – die Sonnenblumen in seinem Hausgarten anfliegen und mit ihren spitzen Schnäbeln die reifenden Körner aus den Blütenkörben herauspicken.

Ansonsten suchen die wegen ihres besonderen Appetits auf Distel- und Kardensamen auch Distelfinken genannten Vögel ihre Nahrung vorwiegend in extensiv genutzter Kulturlandschaft, auf verwilderten Grundstücken und Brachen mit hohem Wildkräuteranteil sowie auf sogenannten „Ruderalflächen“. Auf letzteren, zu denen Schutt- und Geröllhalden gehören, wurde nach dem Verlust der ursprünglichen Vegetation die Natur weitgehend sich selbst überlassen, so dass sich hier eine spezielle Flora mit sogenannten „Pionierpflanzen“, darunter auch Disteln und Karden, ansiedeln konnte. Im Winter kommen die Stieglitze bei Schneelage auch an die Futterplätze im Garten, wo sie die von anderen Vögeln aus dem Vogelhäuschen geworfenen Körner vom Boden aufnehmen.

Wenn sich im Frühjahr die Blüten des Löwenzahns zu Pusteblumen wandeln, tauchen in Germanns Garten ebenfalls kurzfristig Distelfinken auf. Der pensionierte Pädagoge vermutet, dass es sich dabei um Teilzieher handelt, die bei der Rückkehr aus ihren Überwinterungsgebieten hier einen Zwischenstopp auf dem Weg in die weiter nördlich und östlich gelegenen Brutgebiete einlegen. Denkbar wäre auch, dass sich die Vögel zur Partnersuche treffen, soweit es sich um Standvögel handelt.

In Kinderliedern besungen

Die Bezeichnung Stieglitz soll aus dem Slawischen entlehnt sein und seinen Lockruf, der sich ungefähr wie „Sti-ge-lit“ anhört, lautmalerisch wiedergeben. Abgesehen von derartigen Vereinfachungen ist es kaum möglich, das Lautrepertoire dieses Vogels mit Worten zu erfassen. Hingegen hat der Komponist Antonio Vivaldi in seinem Werk „Die vier Jahreszeiten“ und dem Konzert „Il Gardellino“ (Der Stieglitz) den Versuch gewagt, die Stimme und den außergewöhnlichen Gesang dieses Vogels mit Soloviolinen zu imitieren.

Der Stieglitz wird auch in verschiedenen Kinderliedern besungen. Daneben ist in den meisten Grundschul-Lesebüchern die Fabel enthalten, wie er zu seinem farbenfrohen Federkleid kam: Als der liebe Gott bei der Erschaffung der Tiere glaubte fertig zu sein, meldete sich ein unscheinbares Vögelchen, das offensichtlich bei der Bemalung vergessen wurde. Voll Mitleid kratzte der Schöpfer alle Farbreste zusammen und tupfte sie dem kleinen Kerlchen auf die Federn. Und so bekam der Stieglitz von allen Farben etwas ab.

Schutz gegen Pest und Schwindsucht

Im abergläubischen Mittelalter wurde der Stieglitz mitunter zur Abwehr gegen Pest und Schwindsucht im Haus gehalten. Gegen Magen- und Darmbeschwerden soll er gar als Heilmittel verspeist worden sein. Vor allem in südeuropäischen und arabischen Ländern findet man den Stieglitz seines fröhlichen Gesangs wegen auch heute noch in vielen Käfigen und Volieren. Diese, vom Nabu als „zweifelhaft“ bezeichnete Tradition, ist in Deutschland nur erlaubt für in Gefangenschaft gezüchtete und beringte Tiere. Freilebende Distelfinken zu fangen und zu verkaufen, wäre strafbar.

Nach Einschätzung des Nabu zählt der Stieglitz zwar noch nicht zu den gefährdeten Arten. Sein Bestand, der mit 305.000 bis 520.000 Brutpaaren angegeben wird, habe sich in den vergangenen 25 Jahren aber infolge schwindender landwirtschaftlicher Brachflächen halbiert. Mit der Wahl zum Vogel des Jahres 2016 wollte man hier ein Zeichen setzten.